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Шестая жена эмира Дубая сбежала в Лондон от супруга и прихватила 40 миллионов долларов
Источник материала: Партизан
По неподтвержденной информации, принцессе помог сбежать немецкий посол.
Шестая жена эмира Дубая и премьер-министра ОАЭ, миллиардера Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума, сбежала в Лондон через Германию. Принцесса Хайя аль Хуссейн – единокровная сестра иорданского короля Абдаллы II. Она сбежала из Дубая вместе с двумя детьми – 7 и 11 лет и 31 миллионом фунтов (около 40 миллионов долларов), пишет
Женщина собирается требовать развод и просить политического убежища.
Неподтвержденные сообщения в арабских СМИ свидетельствуют о том, что помог ей сбежать немецкий дипломат. Также отмечается, что власти Германии отказали шейху Мохаммеду в просьбе помочь вернуть супругу.
У шейха Мохаммеда 7 жен, 9 сыновей и 14 дочек.
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По неподтвержденной информации, принцессе помог сбежать немецкий посол.
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