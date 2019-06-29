Шестая жена эмира Дубая сбежала в Лондон от супруга и прихватила 40 миллионов долларов

Шестая жена эмира Дубая и премьер-министра ОАЭ, миллиардера Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума, сбежала в Лондон через Германию. Принцесса Хайя аль Хуссейн – единокровная сестра иорданского короля Абдаллы II. Она сбежала из Дубая вместе с двумя детьми – 7 и 11 лет и 31 миллионом фунтов (около 40 миллионов долларов), пишет