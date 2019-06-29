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Шестая жена эмира Дубая сбежала в Лондон от супруга и прихватила 40 миллионов долларов

30.06.2019 19:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По неподтвержденной информации, принцессе помог сбежать немецкий посол.



Шестая жена эмира Дубая и премьер-министра ОАЭ, миллиардера Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума, сбежала в Лондон через Германию. Принцесса Хайя аль Хуссейн – единокровная сестра иорданского короля Абдаллы II. Она сбежала из Дубая вместе с двумя детьми – 7 и 11 лет и 31 миллионом фунтов (около 40 миллионов долларов), пишет nn.by.

Женщина собирается требовать развод и просить политического убежища.

Неподтвержденные сообщения в арабских СМИ свидетельствуют о том, что помог ей сбежать немецкий дипломат. Также отмечается, что власти Германии отказали шейху Мохаммеду в просьбе помочь вернуть супругу.

У шейха Мохаммеда 7 жен, 9 сыновей и 14 дочек.


 
 
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По неподтвержденной информации, принцессе помог сбежать немецкий посол.
 
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