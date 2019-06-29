Беларусь хочет повысить тариф на транзит российской нефти

В свою очередь, снижение вызвано поступившей из России «грязной» нефтью. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Олег Борисенко.





Он добавил, что во втором квартале уровень прокачки энергоресурса уменьшился на 4,7 млн тонн. Соответственно, в денежном выражении показатель превысил 23 млн долларов.





В настоящее время белорусская сторона ведет переговоры с российской «Транснефтью» по вопросу компенсации потерь от поступления «грязной» нефти.









Компании из РФ предложили два варианта: до конца года «Транснефть» прокачает через Беларусь запланированные 59,75 млн тонн или согласится с повышением тарифов на транспортировку нефти.





Чтобы компенсировать наши потери, необходимо повысить тариф на 21,7 %, — цитирует БЕЛТА Олега Борисенко.