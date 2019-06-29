В Бресте финишировал союзный автопробег ДОСААФ

Источник материала: Интерфакс

Автопробег ДОСААФ, посвященный 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, финишировал в Бресте, сообщает телеканал ОНТ .

"Участники марафона проехали две с половиной тысячи километров, посетив шесть регионов России и памятные места Беларуси, где проходили самые известные битвы Великой Отечественной. Маршрут составлен по этапам наступательной операции "Багратион", в результате которой Красная Армия освободила Беларусь", - говорится в сюжете.

Там отмечается, что участники встречались с ветеранами и посещали воинские захоронения во Ржеве, Волоколамске, Смоленске, Витебске, Минске, Ивацевичах.

В пути колонна постоянно увеличивалась.

ДОСААФ – это старейшая общественная организация нашей страны – готовит специалистов в авиации, парашютном спорте, управлении военным и гражданским транспортом, большое внимание уделяет патриотическому воспитанию молодёжи.

В Брестской крепости участники автопробега возложили цветы к Вечному огню и передали в мемориальный комплекс землю из 16 городов-героев и городов воинской славы, которые удалось посетить.