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В Бресте финишировал союзный автопробег ДОСААФ

30.06.2019 20:30 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Автопробег ДОСААФ, посвященный 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, финишировал в Бресте, сообщает телеканал ОНТ.

"Участники марафона проехали две с половиной тысячи километров, посетив шесть регионов России и памятные места Беларуси, где проходили самые известные битвы Великой Отечественной. Маршрут составлен по этапам наступательной операции "Багратион", в результате которой Красная Армия освободила Беларусь", - говорится в сюжете.

Там отмечается, что участники встречались с ветеранами и посещали воинские захоронения во Ржеве, Волоколамске, Смоленске, Витебске, Минске, Ивацевичах.

В пути колонна постоянно увеличивалась.

ДОСААФ – это старейшая общественная организация нашей страны – готовит специалистов в авиации, парашютном спорте, управлении военным и гражданским транспортом, большое внимание уделяет патриотическому воспитанию молодёжи. 

В Брестской крепости участники автопробега возложили цветы к Вечному огню и передали в мемориальный комплекс землю из 16 городов-героев и городов воинской славы, которые удалось посетить.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Автопробег ДОСААФ, посвященный 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, финишировал в Бресте, сообщает телеканал ОНТ.
 
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