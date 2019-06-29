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Лукашенко поздравил борца Грищенко с золотом II Европейских игр

30.06.2019 20:23 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по греко-римской борьбе Кирилла Грищенко с победой и завоеванием золотой медали II Европейских игр, сообщили в пресс-службе главы государства.

"В финальной схватке с сильным и именитым соперником ты проявил силу воли, настоящий мужской характер и не упустил свое преимущество, - говорится в поздравлении. - Сегодня ты оправдал надежды белорусских любителей греко-римской борьбы и тренеров, которые вкладывают душу в подготовку каждого спортсмена", - говорится в поздравлении.

II Европейские игры проходили в Минске с 21 по 30 июня. У белорусских спортсменов 24 золотых медали.
 

 

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по греко-римской борьбе Кирилла Грищенко с победой и завоеванием золотой медали II...
 
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