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Лукашенко и Путин провели неформальную встречу в Минске, позже к ним присоединился Рахмон
Источник материала: Интерфакс
Президент РФ Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко в Минске провели неформальную встречу в резиденции белорусского лидера, сообщил в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, позже к ним присоединился таджикский лидер Эмомали Рахмон.
"Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в резиденции президента Беларуси неформальную встречу. Позже к ним присоединился президент Таджикистана Эмомали Рахмон", - сказал Песков.
Он отметил, что лидеры трех стран по завершении встречи намерены посетить церемонию закрытия Вторых Европейских игр, которые проводятся в Минске.
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Президент РФ Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко в Минске провели неформальную встречу в резиденции белорусского лидера, сообщил в...
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