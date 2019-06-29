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Лукашенко и Путин провели неформальную встречу в Минске, позже к ним присоединился Рахмон

30.06.2019 20:05 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко в Минске провели неформальную встречу в резиденции белорусского лидера, сообщил в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, позже к ним присоединился таджикский лидер Эмомали Рахмон.

"Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в резиденции президента Беларуси неформальную встречу. Позже к ним присоединился президент Таджикистана Эмомали Рахмон", - сказал Песков.

Он отметил, что лидеры трех стран по завершении встречи намерены посетить церемонию закрытия Вторых Европейских игр, которые проводятся в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент РФ Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко в Минске провели неформальную встречу в резиденции белорусского лидера, сообщил в...
 
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