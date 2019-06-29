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Глава ЕОК отрицает финансовые обязательства перед Беларусью за проведение Европейских игр

30.06.2019 21:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочиянчич отрицает обязательства его организации перед Беларусью по привлечению крупных международных спонсоров под проведение II Европейских игр в Минске. О них в феврале говорил премьер-министр Беларуси Сергей Румас, подчеркнув неудовлетворение действиями ЕОК.


Янез Кочиянчич. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Я слышал, что в контракте [ЕОК с Беларусью] ничего не написано, кто за что отвечает, — заявил Кочиянчич на пресс-конференции в Минске перед церемонией закрытия игр. — Мы хотели бы помочь, организовали поддержку. Выбрали через свой международный отдел организацию, которая бы определила стратегию и реализовала ее. К сожалению, эти усилия не привели к успеху. Нам необходим точный анализ того, что произошло. Мы инвестировали определенные средства в этот проект. Но этого не было прописано в нашем контракте со страной-хозяйкой, что ЕОК отвечает за привлечение внешних спонсоров. Мы просто хотели помочь.

— Сколько ЕОК потратил на проведение Европейских игр в Минске?

— Мы покрыли большую часть расходов, связанных с участием спортсменов. Расходы на перемещения — это примерно десять миллионов евро.

Отметим, что на февральской встрече Румаса и Кочиянчича, которая состоялась в Риме, обсуждались возможные выходы из сложившейся ситуации. «Договорились, что белорусская сторона возьмет на себя больше работы по привлечению спонсоров в таких премиальных секторах, как нефтепереработка, банковское дело, напитки», — сказал тогда премьер-министр.

26 июня министр финансов Максим Ермолович рассказал в парламенте, что всего Беларусь потратила на Европейские игры 540 миллионов рублей, в том числе из бюджета — 266 миллионов. Небюджетные деньги — это спонсорская помощь, которую оказали предприятия республики, средства от продажи билетов и кредиты Банка развития, которые привлекались бюджетными и коммерческими организациями.


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Теги: Минск
 
 
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Президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочиянчич отрицает обязательства его организации перед Беларусью по привлечению крупных международных...
 
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