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Глава ЕОК отрицает финансовые обязательства перед Беларусью за проведение Европейских игр
Источник материала: Tut.by
Президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочиянчич отрицает обязательства его организации перед Беларусью по привлечению крупных международных спонсоров под проведение II Европейских игр в Минске. О них в феврале
— Я слышал, что в контракте [ЕОК с Беларусью] ничего не написано, кто за что отвечает, — заявил Кочиянчич на пресс-конференции в Минске перед церемонией закрытия игр. — Мы хотели бы помочь, организовали поддержку. Выбрали через свой международный отдел организацию, которая бы определила стратегию и реализовала ее. К сожалению, эти усилия не привели к успеху. Нам необходим точный анализ того, что произошло. Мы инвестировали определенные средства в этот проект. Но этого не было прописано в нашем контракте со страной-хозяйкой, что ЕОК отвечает за привлечение внешних спонсоров. Мы просто хотели помочь.
— Сколько ЕОК потратил на проведение Европейских игр в Минске?
— Мы покрыли большую часть расходов, связанных с участием спортсменов. Расходы на перемещения — это примерно десять миллионов евро.
Отметим, что на февральской встрече Румаса и Кочиянчича, которая состоялась в Риме, обсуждались возможные выходы из сложившейся ситуации. «Договорились, что белорусская сторона возьмет на себя больше работы по привлечению спонсоров в таких премиальных секторах, как нефтепереработка, банковское дело, напитки», — сказал тогда премьер-министр.
26 июня министр финансов Максим Ермолович рассказал в парламенте, что всего Беларусь
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Президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочиянчич отрицает обязательства его организации перед Беларусью по привлечению крупных международных...
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