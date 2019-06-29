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Участок дороги от пр. Независимости до ул. Тимирязева будет закрыт для движения 1 июля из-за репетиции парада

30.06.2019 21:23 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Генеральная репетиция парада пройдет 1 июля в 21.00 по пр.Машерова на участке дороги от пр. Независимости до ул. Тимирязева, до окончания мероприятия будет ограничено движение транспорта, сообщили в Госавтоинспекции.

"Колонна техники начнет движение к месту репетиции в 17:00 по маршруту: военный городок "Уручье" – улица Основателей – улица Стариновская – проспект Независимости – проспект Машерова", - говорится в сообщении.

Возвращаться после репетиции техника будет по проспекту Машерова, улицам Тимирязева, Саперов, проспекту Победителей, улицам Орловской, Сурганова, по проспекту Независимости и улице Стариновской.

 
 
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Генеральная репетиция парада пройдет 1 июля в 21.00 по пр.Машерова на участке дороги от пр. Независимости до ул. Тимирязева, до окончания мероприятия будет ограничено...
 
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