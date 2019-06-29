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Чемпион II Европейских игр боксёр Дмитрий Асанов: «Мне до сих пор не верится». Большое интервью

30.06.2019 22:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новоиспеченный чемпион Европы, чемпион Вторых Европейских игр боксер Дмитрий Асанов нашел время ответить на наши вопросы, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

О победе на Европейских играх в Минске. «Мне до сих пор не верится»

Поздравляем с золотой медалью. Было видно, насколько ты эмоционально реагировал на победу. Сейчас уже осознал, спокойнее?

Дмитрий Асанов, чемпион II Европейских игр:
Спасибо. Я не могу сказать: осознал или нет, потому что мне до сих пор не верится – я не могу представить, что должно произойти, чтобы я поверил. С каждый днем, я думаю, будет появляться это чувство, что я являюсь чемпионом Европы, чемпионом Европейских игр, и мне, я думаю, понравятся эти ощущения.

Дмитрий Асанов: «Каждый хочет завоевать эту заветную золотую медаль, тем более на таком крупном старте» (читать далее). 

Чемпион II Европейских игр боксёр Дмитрий Асанов: «Мне до сих пор не верится». Большое интервью

«Больше всего я бы хотел сейчас просто отдохнуть и отвлечься»

Что хочется сделать больше всего прямо сейчас?

Дмитрий Асанов:
Хочется отдохнуть больше всего, не думая ни о чем. Бывает, когда отдыхаешь, вспоминаешь ту тяжелую работу, которую мы прошли, и, слава Богу, она не прошла зря, и медаль это доказывает. Поэтому больше всего я бы хотел сейчас просто отдохнуть и отвлечься. 

А как отдохнуть: на рыбалку сходить, полежать?

Дмитрий Асанов:
Возможно и такое, да. Скорее всего, не заходить даже в боксерский зал, не смотреть никаких боксерских поединков – просто прогуляться по городу, посмотреть, потому что есть еще такая возможность насладиться атмосферой Игр, их последними моментами.

Чемпион II Европейских игр боксёр Дмитрий Асанов: «Мне до сих пор не верится». Большое интервью

О поддержке трибун. «У меня мурашки были по коже, когда я выходил с ринга»

Мы пересмотрели тот момент, когда Дмитрий уже официально стал чемпионом II Европейских игр. Можешь описать, о чем думал в этот момент?

Дмитрий Асанов:
У меня были картинки в голове самых тяжелых тренировок, я вспоминал их. И когда я, можно сказать, умирал на этих тренировках, то это все не прошло зря. И, конечно же, когда такое большое количество людей, на домашней арене меня поддерживали – у меня мурашки были по коже, когда я выходил с ринга и все мне аплодировали, благодарили – это невероятные ощущения.

Чемпион II Европейских игр боксёр Дмитрий Асанов: «Мне до сих пор не верится». Большое интервью

О противнике по финалу. «Габил уже настраивался на меня как на фаворита в нашем бою»   

Габил Магомедов – твой противник по финалу – что ты знал о нем до боя, как ты на него настраивался?

Дмитрий Асанов:
Я уже встречался с ним второй раз. Первый раз я боксировал с ним в финале Всемирной универсиады, и на тот момент у меня бой оказался гораздо легче, чем это было в финале Европейских игр, потому что Габил уже настраивался на меня как на фаворита в нашем бою и изменил немножко тактику. В принципе, мы ответили тоже неплохим тактическим моментом, что помогло одержать нам победу. Это очень сильный боксер, является чемпионом России, лидером в европейском боксе в этой весовой категории, но, видимо, мы грамотнее работали, и это помогло нам одержать победу.

Ты отметил, что поменял тактику, это была вынужденная мера?

Дмитрий Асанов:
Конечно, благодаря грамотной тренерской установке, я думаю, это принесло нам успех. Если бы мы боксировали с ним как в первый раз (как это было на Всемирной универсиаде), то он бы быстро подобрал к нам ключ и приспособился. Пришлось даже несколько раз по ходу боя менять тактику.

У тебя были планы, как организовать этот бой правильно?

Дмитрий Асанов:
Да, я понимал, что бой состоится в двух моментах – либо Габил пойдет вперед, либо он будет выжидать меня и пойдет назад. Он пошел сразу вперед – я к этому был готов, но я не ожидал, что он пойдет именно в той манере, в которой пошел, но благодаря тренерским подсказкам, мы быстро приспособились к нему и уже наверстывали преимущество.

Чемпион II Европейских игр боксёр Дмитрий Асанов: «Мне до сих пор не верится». Большое интервью

Изменилось ли после крупных побед отношение к боксу?

В Баку было серебро. В Минске – золото. Прошло четыре года, поменялось твое отношение к боксу?

Дмитрий Асанов:
Стал увереннее в себе, потому что за эти четыре года у меня были крупные победы, победы над титулованными ребятами. Я думаю, что просто появилось больше уверенности, а отношение к боксу как было, так и есть. Я стараюсь максимально отдаваться на тренировках, отдавать полностью себя в зале, чтобы в ринге мне было легче боксировать, потому что «тяжело в учении – легко в бою». Это и есть ключевой момент в нашем виде спорта.  

Чемпион II Европейских игр боксёр Дмитрий Асанов: «Мне до сих пор не верится». Большое интервью

«Я не хотел бы, чтобы люди считали меня главной надеждой белорусского бокса»

Всегда журналисты называют тебя «главная надежда белорусского любительского бокса». На тебя это давит?

Дмитрий Асанов:
Бокс – это такой вид спорта, где все может решить один удар. Я не хотел бы, чтобы люди считали меня главной надеждой белорусского бокса. Сегодня я чемпион Европейских игр, завтра все может измениться – все мы знаем, что у спортсменов часто бывают травмы, часто они перегорают. Но наша задача – выходить в ринг, показывать красивый бокс, потому что мы боксируем и доставляем удовольствие зрителям. А если мы выходим и делаем грязь, которая не интересна зрителям, то зачем тогда выходить в ринг? Это уже не тот вид спорта, который должны мы показывать.

Чемпион II Европейских игр боксёр Дмитрий Асанов: «Мне до сих пор не верится». Большое интервью

«Три раунда у меня был гул в ушах: «Беларусь, вперед»

У белорусов еще одна медаль – Владислав Смягликов завоевал серебряную медаль. На «Уручье» просто классный перфоманс болельщики устроили. Расскажи про поддержку, как она тебе?

Дмитрий Асанов:
Самым тяжелым для меня на этом турнире был первый бой, потому что, когда я выходил на бой, я не знал, что там будет, сколько будет зрителей, как будут нас поддерживать. Я очень сильно волновался. И после того, как я отбоксировал, я понимал, что зрители положительно настроены, ждут от нас побед и красивого бокса. И мне захотелось демонстрировать им его. Я думаю, что зрители остались довольны и результатом, и моими боями. Хочется сказать им большое спасибо, что они приходили, потому что на моем финальном бою трибуны были забиты практически полностью, и ощущалась поддержка. Три раунда у меня был гул в ушах: «Беларусь, вперед».

Для белорусских боксеров две медали Игр – это достаточно, либо мало, можно еще?

Дмитрий Асанов:
Это не мне судить, а тренерскому штабу – мало это или достаточно. Я свою задачу выполнил, я со своим первым тренером-отцом выполнили задачу. У нас сформировался перед стартом командный состав – там был психолог, массажист, врач и два тренера – то, к чему мы стремились, того и достигли. Задачи и цели команды должен ставить главный тренер и анализировать их – это его задача, не моя.

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Об Олимпиаде в Токио

Настраиваешься на Олимпиаду в Токио?

Дмитрий Асанов:
Сейчас я настраиваюсь максимально восстановиться, потому что было очень много потрачено эмоций во время этого старта. Это энергозатратный оказался для меня старт. Отдохну и со свежей головой сядем и обсудим, куда нам готовиться, и уже будет четко выстроен план подготовки. Ближайший крупный старт – это чемпионат мира, а потом уже квалификационные старты на Олимпийские игры и сами Олимпийские игры.

«У меня такого не было, когда я тренировался»

Кроме того, что ты стал чемпионом, ты еще помог финансово школе в Молодечно – той, где начинал карьеру. Приятнее отдавать или получать?

Дмитрий Асанов:
Знаете, сначала ты получаешь, а потом ты должен отблагодарить. Я очень благодарен, что государство оказало поддержку нашей школе. Надеюсь, что ребята, которые там занимаются, и тренера грамотно примут то, что получили, и будут отдавать себя полностью. У меня такого не было, когда я тренировался. Я брал что-то от старших, что-то оставалось от отца – какие-то экипировочные моменты, что-то из техники даже я подсматривал у старших ребят. У них есть возможность тренироваться в хорошем зале, у них есть кумир, у них есть отличный тренер – мой отец, который показал, что можно воспитать хороших боксеров. От них требуется только желание и работа.

Чемпион II Европейских игр боксёр Дмитрий Асанов: «Мне до сих пор не верится». Большое интервью

«Профессиональный бокс – это уже больше заработок, чем вид спорта, где ты отдаешь себя полностью как спортсмен»

У тебя часто спрашивают по поводу возможного перехода в профессионалы. Расскажи, чего тебе, может быть, не хватает, что нужно подтянуть и улучшить.

Дмитрий Асанов:
Профессиональный бокс – это уже больше заработок, чем вид спорта, где ты отдаешь себя полностью как спортсмен. Безусловно, ты профессиональнее подходишь к боям, но там совсем другие гонорары, совсем другой заработок. Наверное, переход в профессиональный бокс больше зависит от того, какой контракт тебе предложат. На данный момент у меня нет хороших контрактов. Моя четкая цель – это 2020 год, после этого я буду думать и, надеюсь, будут какие-то предложения, и мы уже будем смотреть на профессиональный бокс.  

Боксёр Дмитрий Асанов: «Мой главный критик – мой отец» (здесь подробнее). 

Люди в материале: Дмитрий Асанов
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Новоиспеченный чемпион Европы, чемпион Вторых Европейских игр боксер Дмитрий Асанов нашел время ответить на наши вопросы, сообщили в программе...
 
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