«Яркий год, яркий ты». Чем запомнились Европейские игры в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минск на закрытие Европейских игр приехали глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, который находился в стране с двухдневным официальным визитом, и российский лидер Владимир Путин. Утром он посетил финал боксерского турнира. Президент стал свидетелем победы российского атлета Муслима Гаджимагомедова. Он не оставил шансов белорусу Владиславу Смягликову. А после этого Путин посетил соревнования по спортивной и художественной гимнастике и встретился с российскими спортсменами. Они уже стали триумфаторами соревнований. У российской сборной больше всего медалей в общекомандном зачете. Главное, конечно, – не награды, а эмоции, которые переживали не только спортсмены, но и зрители. Чем запомнятся Игры в Минске - в репортаже корреспондента «МИР 24» Дениса Кошелева.

Беларусь неоднократно принимала у себя чемпионаты мирового уровня. Но Европейские игры все же стали самым масштабным спортивным событием за всю историю независимости страны. Более четырех тысяч спортсменов из 50 государств. Не говоря уже о болельщиках - их на стадионах организаторы насчитали более 300 тысяч.

«Минск покорил мое сердце. Мне здесь так понравилось. У меня просто нет слов».

«Побольше бы таких мероприятий – было бы веселее».

«Город просто кипит, очень красиво все. Музыка, организация – все супер».

При такой поддержке участники Европейских игр доказывали, что они могут и быстрее, и выше, и сильнее.

«Довольны своим выступлением. Получилось лучшее выступление за нашу карьеру, мы набрали самое большое количество баллов. Это наш личный рекорд», – сказали чемпионки Европейских игр в синхронных прыжках на батуте (Беларусь) Мария Махаринская и Анна Гончарова.

«Волнение было перед выступлением и после, когда уже ждали оценок. Поддержка замечательная, зал отличный», – отметил чемпион Европейских игр по спортивной аэробике (Россия) Илья Остапенко.

Европейские игры в народе называют Европиадой. Это аналог Олимпиады, только среди атлетов Старого Света. Они разыграли 200 комплектов наград в 15 видах спорта – от гребли на байдарках и каноэ до пулевой стрельбы.

Сборная России досрочно выиграла общекомандный медальный зачет Вторых Европейских. К середине последнего дня соревнований у россиян почти сотня медалей. На втором месте хозяева Игр – сборная Беларуси. Вместе представители стран Содружества собрали треть всех наград. В фан-зонах настоящий праздник: гостей развлекали музыканты из разных стран, угощали блюдами белорусской кухни.

Лисенок Лесик – главный персонаж Европейских игр. Он известен всем по сказке «Маленький принц» – добрый и веселый. Все спешат с ним обняться и сфотографироваться.

Деревня Европейских игр на две недели стала домом для спортсменов.

«Знаете, было фантастично. В деревне атлетов невероятно вкусная еда. И все продумано до мелочей. А еще я накупил магнитов себе и родным. Очень много. Повезу домой в Рим. Спасибо, Беларусь», – отметил врач сборной Италии Антонио Спатаро.

На Европейских играх работало большое количество волонтеров, более восьми тысяч. Они радостно приветствовали всех болельщиков и создавали хорошее настроение. Спорт объединяет страны и поколения. Ларисе Бураковой из Нижнего Новгорода 70 лет. Прошлым летом она работала на Чемпионате мира по футболу в России.

«Волонтерство – это болезнь. Это уже диагноз, очень заразительно, лучше, чем сидеть дома, лежать на диване. Ты здесь получаешь заряд. Заряд бодрости, энергии», – поделилась серебряный волонтер Европейских игр Лариса Буракова.

Европейские игры преобразили Минск: обновленные арены, трассы, стадионы. Более 20 спортивных объектов.

«Многие иностранцы не знали и были под воздействием стереотипов, фобий от нашей страны, а теперь они реально увидели, как живет страна, как она встречает гостей, наше дружелюбие и искренность», – говорит заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко.

Вся спортивная инфраструктура обязательно будет задействована для других соревнований. А до новой встречи с Европейскими играми четыре года. Третьей столицей Европиады станет польский Краков.