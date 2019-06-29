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Видеоролики победной летописи, фильмы о тяжёлых судьбах военного времени. Что покажут в эфире телеканала СТВ 3 июля
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Весь год телеканал СТВ готовился к архиважной для нас для всех дате – 75-летию освобождения Беларуси от фашистской навалы. Многое уже было показано в эфире, многое вы еще увидите, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Что именно? Ревизию провел Евгений Пустовой.
«Дорогами Освобождения», но уже по заранее написанному телесценарию СТВ ведет белорусов еще с начала года, знакового юбилейного года. Причем для разной аудитории. Под любой, что называется, контент – маркировка «+0».
Софиты только подчеркивают детскую непосредственность в кадре. А вот такие искренние слова освободителям вылились в 5000 тысяч современных писем-треуголок. Конечно, они на лощеной бумаге и написаны не чернилами. Но содержание возвышенно-родное.
Варвара Буховец, участник акции «Письмо Освободителю»:
В каждой нашей семье есть свои герои. Но написать можно было любому фронтовику или партизану. Патриотическая акция нашего канала и молодежного союза всколыхнула молодежь лучше, чем самый обсуждаемый фрик социальных сетей.
Татьяна Некрашевич, продюсер дирекции информационного вещания СТВ:
За месяц собрались тысячи посланий. Лучшие озвучили – в эфире. Каждой строчкой: Беларусь помнит.
Из всех посланий отобрали 75 душещипательных – на каждый мирный год жизни. А по мотивам этих строк режиссеры СТВ подготовили видеоролики победной летописи.
Антон Жук, режиссер дирекции специальных проектов СТВ:
Эмоции и современно-креативное прочтение военных песен. Патриотизм и что-то сакрально-родное.
В одной, как говорят телевизионщики, локации удалось воплотить на сцене 9 Мая. Получилось с национальным подтекстом. Режиссера-постановщика Агату Мацко выбрали не только за колоритное белорусское имя, а за имя вообще. Она – организатор культурной программы «Мой родны кут» на прошлогоднем параде.
Сдуть пыль времени с киношедевра национального кинематографа – сложную задачу перед собой поставила Алена Сырова. Журналист президентского пула буквально по кадрам пересмотрела легендарную картину «Батька».
Лента создана приемным сыном белорусского партизана номер один – Миная-Шмырева. Аленин телевизионный взгляд на киношный образ реального героя – в праздничной сетке вещания.
Алена Сырова, корреспондент СТВ:
Из тех же партизанских мест – Витебщины – наша коллега Анастасия Дехтяр. Въедливый тяжеловес журналистики фактов докопалась до истории про подземный госпиталь.
Анастасия Дехтяр, специальный корреспондент СТВ:
Это лишь маленькая деталь в большой работе о памятниках про войну. У каждого журналиста свои секреты. К важной работе Настя приступает не только с чистой душой, но и…
Анастасия Дехтяр:
Вообще-то на партизанские тропы творческие пути завели многих журналистов. Коллеги из регионов – не исключение.
Галина Буро, корреспондент СТВ:
Петр Бутрим, корреспондент СТВ:
Не утопая в дебрях фейковых сенсаций, мы делаем все, чтобы Беларусь помнила. И даже этот небольшой штрих общей картины СТВ о мире оператор Алексей Петров снимал уже после работы, многочасовой смены телевизионного марафона Европейских игр.
Мультиспортивное событие Европы, что называется, отработали как надо. Но дышим мы все-таки нашей темой – независимой Беларусью.
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Видеоролики победной летописи, фильмы о тяжёлых судьбах военного времени. Что покажут в эфире телеканала СТВ 3 июля
Новости Беларуси. Весь год телеканал СТВ готовился к архиважной для нас для всех дате – 75-летию освобождения Беларуси от фашистской навалы. Многое уже было...
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