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«Вы – главная ценность»: какие квесты предлагал «Беларусбанк» на фан-зонах II Европейских игр
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Беларусбанк» раскрылся с новой стороны. Крупнейшее финансовое учреждение республики не только стало спутником ярких побед, но и создавало атмосферу спортивной феерии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ
Подробности – в материале Вероники Гришковой.
Пазлы, квесты, спортивные активности. Стенды национального партнера вторых Европейских игр «Беларусбанка», представленные на трех столичных фан-зонах: у Дворца спорта, «Минск-Арены» и «Чижовка-Арены», – центр притяжения болельщиков и даже семей фанатов. Дети здесь с азартом собирают на время мозаику в виде большой пластиковой карточки, а взрослые – выстраивают столбик из фишек на рукоятке меча.
Анатолий Романов, посетитель стенда «Беларусбанка»:
Дмитрий Песков, клиент «Беларусбанка»:
Мария Терешенок, ведущий специалист управления информации и социального развития «Беларусбанка»:
Появились у стендов и собственные фанаты. Надежда с дочерью Вероникой ежедневные гости фан-зон столицы. Потому решили поучаствовать и в суперквесте от «Беларусбанка». Специально ко вторым Европейским играм финансовое учреждение разработало приложение.
С его помощью можно при наведении смартфона на различные объекты на фан-зонах банка, а также на некоторые банковские карточки «Беларусбанка», оживить Лесика в разных ипостасях – он может стать каратистом или футболистом.
Надежда Бектинеева, клиентка «Беларусбанка»:
Александр Виличинский, главный специалист управления информации и социального развития «Беларусбанка»:
Если кто-то в эти праздничные дни не забывает о делах, то специалисты банка готовы предоставить бесплатную финансовую консультацию прямо на фан-зоне. Клиентоориентированность и открытость – приоритеты «Беларусбанка».
Дмитрий Бакиновский, начальник управления информации и социального развития «Беларусбанка»:
Вероника Гришко, корреспондент:
Закрываем глаза и загадываем самое заветное желание. Будьте уверены, «Беларусбанк» поможет вам его исполнить.
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Новости Беларуси. «Беларусбанк» раскрылся с новой стороны. Крупнейшее финансовое учреждение республики не только стало спутником ярких побед, но и создавало...
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