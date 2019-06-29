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«Как – остается только догадываться»: малоизвестные факты о создании монумента Победы в Минске

30.06.2019 22:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Неотъемлемая часть площади Победы – обелиск – отмечает юбилей. 4 июля 1954 года тысячи жителей Минска впервые пришли к памятнику, на возведение которого потребовалось два года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Огнева СТВ:
Подробнее о самом монументе расскажет моя коллега Виктория Ходосок. Мне же хочется напомнить о самой площади.

«Как – остается только догадываться»: малоизвестные факты о создании монумента Победы в Минске

Смотрите, вот это конец 30-х годов прошлого века. Тогда Круглая площадь – такое у нее было название – только начинала формироваться. Обратите внимание: аккурат по центру шел трамвай. Впрочем, завершить строительство до войны не успели.

«Как – остается только догадываться»: малоизвестные факты о создании монумента Победы в Минске

А вот послевоенное фото – уже без трамвая, но пока и без обелиска, и без Вечного огня. Зато с двумя полукруглыми домами. Через какое-то время на первом этаже того, что по нечетной стороне, открылся гастроном, а того, что по четной – салон автомобилей, который позже перепрофилировали в закусочную-автомат.

«Как – остается только догадываться»: малоизвестные факты о создании монумента Победы в Минске

Сейчас в этом здании кафе, то есть можно сказать, что специализацию оно сохранило. Как и нынешний хлебопекарный «Каравай». Правда, раньше он назывался куда более прозаично – «Булочная».

«Как – остается только догадываться»: малоизвестные факты о создании монумента Победы в Минске

А вот на этой фотографии, если бы не опознаваемый без труда транспорт, площадь такая же, какая она и сейчас. С тем самым ее символом – монументом Победы.

Подробнее о монументе Победы в видеоматериале Виктории Ходосок.

«Как – остается только догадываться»: малоизвестные факты о создании монумента Победы в Минске

«Как – остается только догадываться»: малоизвестные факты о создании монумента Победы в Минске

Люди в материале: Виктория Ходосок, Юлия Огнева
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Неотъемлемая часть площади Победы – обелиск – отмечает юбилей. 4 июля 1954 года тысячи жителей Минска впервые пришли к памятнику, на возведение...
 
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