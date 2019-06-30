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Движение транспорта ограничат 1 июля из-за репетиции парада
Источник материала: Tut.by
Генеральная репетиция парада пройдет в Минске 1 июля. В связи с этим будет ограничено движение по проспекту Машерова.
Как
Колонна техники начнет движение к месту репетиции в 17.00 по маршруту: военный городок «Уручье» — улица Основателей — улица Стариновская — проспект Независимости — проспект Машерова. Возвращаться после репетиции техника будет по проспекту Машерова, улицам Тимирязева, Саперов, проспекту Победителей, улицам Орловской, Сурганова, по проспекту Независимости и улице Стариновской.
До окончания мероприятия будет ограничено движение транспорта.
Госавтоинспекция просит водителей учитывать информацию при выборе маршрута.
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До окончания мероприятия будет ограничено движение транспорта. Госавтоинспекция просит водителей учитывать информацию при выборе маршрута.
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