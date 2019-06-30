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Движение транспорта ограничат 1 июля из-за репетиции парада

30.06.2019 22:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Генеральная репетиция парада пройдет в Минске 1 июля. В связи с этим будет ограничено движение по проспекту Машерова.

Как сообщает ГАИ, 1 июля с 21.00 будет ограничено движение по проспекту Машерова на участке дороги от проспекта Независимости до улицы Тимирязева.

Колонна техники начнет движение к месту репетиции в 17.00 по маршруту: военный городок «Уручье» — улица Основателей — улица Стариновская — проспект Независимости — проспект Машерова. Возвращаться после репетиции техника будет по проспекту Машерова, улицам Тимирязева, Саперов, проспекту Победителей, улицам Орловской, Сурганова, по проспекту Независимости и улице Стариновской.

До окончания мероприятия будет ограничено движение транспорта.

Госавтоинспекция просит водителей учитывать информацию при выборе маршрута.

 
Теги: Минск
 
 
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До окончания мероприятия будет ограничено движение транспорта. Госавтоинспекция просит водителей учитывать информацию при выборе маршрута.
 
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