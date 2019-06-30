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«Выше только Олимпиада». В Минске завершились II Европейские игры

30.06.2019 21:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На столичном стадионе «Динамо» сегодня прошла церемония закрытия II Европейских игр, которые с 21 по 30 июня проходили в Минске.

В Играх приняли участие около 4000 спортсменов из 50 стран мира.

В медальном зачете II Европейских игр победила Россия, завоевавшая 109 медалей. Второе место у команды Беларуси, третье — у Украины.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Наши атлеты завоевали 69 наград, включая 24 золотые.

За режиссуру церемонии закрытия (как и открытия) отвечал продюсерский центр Игоря Крутого.

На сцене «Динамо» выступили Николай Басков, Тони Мур, Кристина Светличная, Оксана Волкова, IOWA, «J:Морс», "Песняры", Tesla Boy, Shuma, Uzari, Naviband и «Леприконсы».

Президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич заявил, что наследие II Европейских игр еще долго будет приносить пользу Беларуси, а сами Игры по своему масштабу уступают только Олимпиаде.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагорадил спортсменов, организаторов, волонтеров, болельщиков, гостей и талисмана Европейских игр Лесика.

«Ну, а тебе, милый Лесик, особая признательность. Твои дружеские объятия, непревзойденный артистизм останутся в памяти миллионов навсегда. Ты покорил наши сердца, и нам хочется верить, что, уйдя в свой сказочный лес, ты не забудешь нас и еще не раз вернешься сюда», — сказал Лукашенко.

Следующие Европейские игры должны пройти в Кракове. Впрочем, руководство города требует компенсировать все затраты на их проведение.

SPORT.TUT.BY провел онлайн-трансляцию.


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Теги: Минск
 
 
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На столичном стадионе «Динамо» сегодня прошла церемония закрытия II Европейских игр, которые с 21 по 30 июня проходили в Минске.
 
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