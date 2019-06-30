Совершенно незаметно: какое белье подобрать под одежду

Источник материала: Tut.by



Сомневаетесь, какой тип бюстгальтера или какой цвет белья стоит выбрать с тем или другим видом вещей? Тогда читайте нашу статью. Сегодня мы расскажем, как сделать правильный выбор белья под одежду.

Содержание:

Общие правила подбора белья





Перед тем как перейти в частному, поговорим об основных правилах, которые следует соблюдать.

Выбирайте белье, подходящее по размеру! В нем должно быть комфортно при движении. Убедитесь, что шлейки нигде не жмут и лиф прилегает к телу плотно.

Обращайте внимание на качество ткани и застежек. Хорошее белье прослужит долго и не будет причинять дискомфорт при носке.

Цвет подбирайте или в тон кожи, или одежды.

Бюстгальтер не может «выглядывать» из-под платья, включая бретели.

Текстура нижнего белья не должна быть видна через ткань.

Выбираем бюстгальтер





Прозрачная одежда

Носить прозрачные блузы с классическими моделям лифов — табу. Стоит выбрать лиф типа бралетт или стильный топ.

Белое на белом

Белая одежда с белым лифом — табу. Белое белье выделяется и может быть видно даже из-под непрозрачных вещей. Под светлые вещи надевайте бежевый бюстгальтер в тон коже. Белый лиф можно носить с плотными тканями, которые не просвечиваются.

Обтягивающая одежда

Под обтягивающие вещи из гладкой ткани выбирайте лиф без активного декора и кружева. Оптимальный вариант — телесный гладкий бюстгальтер.

Открытые плечи и спина

При выборе белья под одежду с открытыми плечами и спиной обратите внимание на следующие модели бюстгальтеров: бандо, бюстгальтер без бретелей, лиф на ленте, трансформер.

Эффектный образ с открытой спиной можно запросто испортить неподходящим бюстгальтером. Просто представьте, что на спине видны шлейки или силиконовые ленты.

Совет: силиконовые лямки — это не выход. Даже тонкие смотрятся не очень красиво.

Лифы типа балконет (с открытой верхней частью груди), тонкий открытый тип «Анжелика» или трансформер подойдут для платья с неглубоким вырезом.

Модели с глубоким вырезом лучше носить без белья. Альтернатива: чашечки бюста на клейкой основе. Смотрится красиво, но стоит учитывать, что в жаркую погоду чашечки могут отклеиваться. Носить их можно не более шести часов. Если вы будете активно двигаться, чашечки могут сползать и доставлять дискомфорт.

Декольте

Существует достаточно моделей, подходящих под вырезы разной глубины.

Подойдут бралетт (модель без застежек и косточек), T-shirt Bra, силиконовый лиф, бандо, модель с застежкой спереди.

Модель планж с U-образным вырезом не будет заметна даже под одеждой с глубоким декольте.

Сарафаны и блузы на бретелях

Такие вещи требуют отсутствия бретелей на лифе. Поэтому выбирайте модели бандо, балконет, невидимка, трансформер.

Выбираем трусики



При выборе белья под одежду главное, чтобы белье удобно сидело и не было видно через ткань.

Под платья с мини-юбкой подойдут модели стринги, заниженные кюлот, традиционные слипы и трусики-шортики.

Под джинсы и брюки можно выбрать любую модель: бразилиано, танга, стринги, слипы.

Обтягивающие вещи следует носить с бесшовными вариантами бразилиано или танга.

Как сделать правильный выбор белья под одежду? Не пренебрегайте правилами комфорта, а также эстетики: бретели убираем, цвет подбираем в тон кожи, модель лифа — в зависимости от кроя вещей.

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