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Совершенно незаметно: какое белье подобрать под одежду
Источник материала: Tut.by
Содержание:
Общие правила подбора белья
Перед тем как перейти в частному, поговорим об основных правилах, которые следует соблюдать.
Выбираем бюстгальтер
Прозрачная одежда
Носить прозрачные блузы с классическими моделям лифов — табу. Стоит выбрать лиф типа бралетт или стильный топ.
Белое на белом
Белая одежда с белым лифом — табу. Белое белье выделяется и может быть видно даже из-под непрозрачных вещей. Под светлые вещи надевайте бежевый бюстгальтер в тон коже. Белый лиф можно носить с плотными тканями, которые не просвечиваются.
Обтягивающая одежда
Под обтягивающие вещи из гладкой ткани выбирайте лиф без активного декора и кружева. Оптимальный вариант — телесный гладкий бюстгальтер.
Открытые плечи и спина
При выборе белья под одежду с открытыми плечами и спиной обратите внимание на следующие модели бюстгальтеров: бандо, бюстгальтер без бретелей, лиф на ленте, трансформер.
Эффектный образ с открытой спиной можно запросто испортить неподходящим бюстгальтером. Просто представьте, что на спине видны шлейки или силиконовые ленты.
Совет: силиконовые лямки — это не выход. Даже тонкие смотрятся не очень красиво.
Лифы типа балконет (с открытой верхней частью груди), тонкий открытый тип «Анжелика» или трансформер подойдут для платья с неглубоким вырезом.
Модели с глубоким вырезом лучше носить без белья. Альтернатива: чашечки бюста на клейкой основе. Смотрится красиво, но стоит учитывать, что в жаркую погоду чашечки могут отклеиваться. Носить их можно не более шести часов. Если вы будете активно двигаться, чашечки могут сползать и доставлять дискомфорт.
Декольте
Существует достаточно моделей, подходящих под вырезы разной глубины.
Подойдут бралетт (модель без застежек и косточек), T-shirt Bra, силиконовый лиф, бандо, модель с застежкой спереди.
Модель планж с U-образным вырезом не будет заметна даже под одеждой с глубоким декольте.
Сарафаны и блузы на бретелях
Такие вещи требуют отсутствия бретелей на лифе. Поэтому выбирайте модели бандо, балконет, невидимка, трансформер.
Выбираем трусики
Под платья с мини-юбкой подойдут модели стринги, заниженные кюлот, традиционные слипы и трусики-шортики.
Под джинсы и брюки можно выбрать любую модель: бразилиано, танга, стринги, слипы.
Обтягивающие вещи следует носить с бесшовными вариантами бразилиано или танга.
Как сделать правильный выбор белья под одежду? Не пренебрегайте правилами комфорта, а также эстетики: бретели убираем, цвет подбираем в тон кожи, модель лифа — в зависимости от кроя вещей.
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