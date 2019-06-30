ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Совершенно незаметно: какое белье подобрать под одежду

30.06.2019 21:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by


Сомневаетесь, какой тип бюстгальтера или какой цвет белья стоит выбрать с тем или другим видом вещей? Тогда читайте нашу статью. Сегодня мы расскажем, как сделать правильный выбор белья под одежду.

Содержание:

♦ Общие правила подбора белья

♦ Выбираем бюстгальтер

♦ Выбираем трусики

Общие правила подбора белья


Перед тем как перейти в частному, поговорим об основных правилах, которые следует соблюдать.

  • Выбирайте белье, подходящее по размеру! В нем должно быть комфортно при движении. Убедитесь, что шлейки нигде не жмут и лиф прилегает к телу плотно.

  • Обращайте внимание на качество ткани и застежек. Хорошее белье прослужит долго и не будет причинять дискомфорт при носке.

  • Цвет подбирайте или в тон кожи, или одежды.

  • Бюстгальтер не может «выглядывать» из-под платья, включая бретели.

  • Текстура нижнего белья не должна быть видна через ткань.

Выбираем бюстгальтер


Прозрачная одежда

Носить прозрачные блузы с классическими моделям лифов — табу. Стоит выбрать лиф типа бралетт или стильный топ.

Белое на белом

Белая одежда с белым лифом — табу. Белое белье выделяется и может быть видно даже из-под непрозрачных вещей. Под светлые вещи надевайте бежевый бюстгальтер в тон коже. Белый лиф можно носить с плотными тканями, которые не просвечиваются.

Обтягивающая одежда

Под обтягивающие вещи из гладкой ткани выбирайте лиф без активного декора и кружева. Оптимальный вариант — телесный гладкий бюстгальтер.

Открытые плечи и спина

При выборе белья под одежду с открытыми плечами и спиной обратите внимание на следующие модели бюстгальтеров: бандо, бюстгальтер без бретелей, лиф на ленте, трансформер.

Эффектный образ с открытой спиной можно запросто испортить неподходящим бюстгальтером. Просто представьте, что на спине видны шлейки или силиконовые ленты.

Совет: силиконовые лямки — это не выход. Даже тонкие смотрятся не очень красиво.

Лифы типа балконет (с открытой верхней частью груди), тонкий открытый тип «Анжелика» или трансформер подойдут для платья с неглубоким вырезом.

Модели с глубоким вырезом лучше носить без белья. Альтернатива: чашечки бюста на клейкой основе. Смотрится красиво, но стоит учитывать, что в жаркую погоду чашечки могут отклеиваться. Носить их можно не более шести часов. Если вы будете активно двигаться, чашечки могут сползать и доставлять дискомфорт.

Декольте

Существует достаточно моделей, подходящих под вырезы разной глубины.

Подойдут бралетт (модель без застежек и косточек), T-shirt Bra, силиконовый лиф, бандо, модель с застежкой спереди.

Модель планж с U-образным вырезом не будет заметна даже под одеждой с глубоким декольте.

Сарафаны и блузы на бретелях

Такие вещи требуют отсутствия бретелей на лифе. Поэтому выбирайте модели бандо, балконет, невидимка, трансформер.

Выбираем трусики


При выборе белья под одежду главное, чтобы белье удобно сидело и не было видно через ткань.

Под платья с мини-юбкой подойдут модели стринги, заниженные кюлот, традиционные слипы и трусики-шортики.

Под джинсы и брюки можно выбрать любую модель: бразилиано, танга, стринги, слипы.

Обтягивающие вещи следует носить с бесшовными вариантами бразилиано или танга.

Как сделать правильный выбор белья под одежду? Не пренебрегайте правилами комфорта, а также эстетики: бретели убираем, цвет подбираем в тон кожи, модель лифа — в зависимости от кроя вещей.

Каталог TAM.BY подскажет, где найти магазины нижнего белья в Минске с приятными ценами и широким ассортиментом.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Участок дороги от пр. Независимости до ул. Тимирязева будет закрыт для движения 1 июля из-за репетиции парада
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика