Нескучная тренировка: что такое фитнес-микс?

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Посещение спортзала — популярное занятие для тех, кто стремится иметь подтянутую фигуру. Существует большое разнообразие спортивных занятий, с помощью которых можно обрести тело своей мечты, а есть одно направление, которое сочетает в себе сразу несколько. Предлагаем разобраться с тем, что такое фитнес-микс, особенностями программы.

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Понятие фитнес-микса





Фитнес-миксом называют комбинацию разных типов фитнеса, которые используются или в комплексной тренировке, или в чередовании разных спортивных занятий в разные дни. Во время каждой тренировки выполняется проработка многих групп мышц, что способствует развитию силы и визуальной красоты (рельефа) тела.

Во время выполнения упражнений часто применяют вспомогательный спортивный инвентарь: фитболы, бодибары, гантели. Благодаря чему проводится более комплексная проработка мышц тела, формирование рельефа.

Какие направления включаются в фитнес-микс





Существует огромная вариативность спортивных направлений, которые используются в фитнес-миксах. Часто фитнес-тренеры разрабатывают собственные программы, поэтому единого «рецепта», по которому проводят занятия, нет. Фитнес-микс может включать следующие элементы:

занятия на фитболе и степе;

комбинации силовых тренировок и аэробики;

бокс, различные виды единоборств;

упражнения силового характера;

работа со степом;

тай-бо;

функциональные тренинги;

разные направления танцев;

стрейчинг (растяжка), пилатес, кардионагрузки.

Иногда к таким упражнениям могут добавляться теннис, занятия игровыми видами спорта.

Особенности комплексов





Примерная структура тренировок состоит из разминки, главная цель которой — прогреть тело, подготовиться к дальнейшим нагрузкам. В основной части выполняется аэробный комплекс, а после — силовая часть. В заключительной части обязательно проводится растяжка, расслабление мышц. Такая спланированная структура занятий обусловлена необходимостью задействовать все группы мышц, а нагрузка, которую они получают, полностью продуманная.

Плюсы фитнес-микс





К основным преимуществам фитнес-микса относят разносторонние занятия, способствующие гармоничному развитию тела. Кроме того, фитнес-микс никогда не надоедает. Каждое занятие проводится с разным инвентарем, интересными упражнениями, из-за чего вы практически избавлены от рутины.

Чередование различных видов тренировок отличается высокой эффективностью. После упражнений удастся оценить реакцию организма на нагрузки и, возможно, сосредоточиться на каком-то одном направлении.

Следует помнить, что фитнес-микс достаточно интенсивная тренировка, но многих она увлекает разнообразием настолько, что они не могут перейти на другой вид.

Разобравшись с тем, что такое фитнес-микс, удастся понять принцип тренировок, их особенности, преимущества. Найти фитнес в Минске , где представлено направление, поможет каталог TAM.BY .