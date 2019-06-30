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На стадионе «Динамо» погас факел II Европейских игр

30.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На стадионе «Динамо» погас факел II Европейских игр

Спортивный форум, который провела Беларусь, завершился красочной церемонией закрытия, в которой приняли участие спортсмены из 50 стран.

На минском стадионе «Динамо» погас факел II Европейских игр, передает корреспондент БЕЛТА.

 В ложе почетных гостей за церемонией наблюдали вместе с Президентом Беларуси Александром Лукашенко многие высокопоставленные гости, среди которых Президент России Владимир Путин, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Армении Армен Саркисян, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Шоу на стадионе «Динамо» стало логическим продолжением церемонии открытия. Организаторы удивили зрителей грандиозным представлением с использованием новейших технических средств и IT-решений. Особое внимание уделено чествованию спортсменов и волонтеров.

https://www.belta.by/

 
 
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Спортивный форум, который провела Беларусь, завершился красочной церемонией закрытия, в которой приняли участие спортсмены из 50 стран. На минском стадионе...
 
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