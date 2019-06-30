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Александр Лукашенко на закрытии II Европейских игр: это было торжество ярких впечатлений и сильных эмоций
30.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
II Европейские игры — это было торжество ярких незабываемых впечатлений и сильных эмоций
Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии торжественного закрытия спортивного форума, передает корреспондент
Александр Лукашенко поручил создать в Беларуси банк данных волонтерского движения
Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на церемонии торжественного закрытия спортивного форума, поручил создать в Беларуси банк данных волонтерского движения.
От спортсменов до Лесика — Александр Лукашенко поблагодарил всех за организацию и проведение Европейских игр
Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил всех, кто был причастен к организации и проведению II Европейских игр, внес свой вклад в историю этих состязаний. Об этом глава государства сказал на церемонии торжественного закрытия спортивного форума.
Организаторов глава государства поблагодарил за высочайший уровень подготовки и проведения соревнований и торжественных мероприятий.
Александр Лукашенко адресовал слова благодарности журналистам, которые по-спортивному быстро и эффектно освещали все события, своевременно знакомили зрителей и читателей с самыми сильными эпизодами игр.
Арбитров — за честную работу и непредвзятое судейство.
«И, конечно, всех атлетов, которые самоотверженно отстаивали спортивную честь своей страны, вошли в историю II Европейских игр громкими рекордами и яркими победами», — сказал белорусский лидер.
Особые слова благодарности Президент высказал волонтерам, которые почти круглосуточно трудились, помогали гостям и спортсменам чувствовать себя в Беларуси так же уютно и комфортно, как дома. «Без вашей помощи нам было бы невозможно создать такую теплую, искреннюю и доброжелательную атмосферу», — сказал Александр Лукашенко.
Он поблагодарил и всех болельщиков, чья горячая поддержка вдохновляла участников соревнований, заряжала их верой в успех и вела к заветным вершинам.
«Ну а тебе, милый Лесик (лисенок Лесик — талисман II Европейских игр. — Прим. БЕЛТА), особая признательность. Твои дружеские объятия, непревзойденный артистизм останутся в памяти миллионов навсегда», — отметил глава государства.
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Александр Лукашенко на закрытии II Европейских игр: это было торжество ярких впечатлений и сильных эмоций
II Европейские игры — это было торжество ярких незабываемых впечатлений и сильных эмоций Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии...
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