Александр Лукашенко поздравил борца Кирилла Грищенко с золотой медалью II Европейских игр

Источник материала: Вороновская газета





Александр Лукашенко пожелал Кириллу Грищенко крепкого здоровья, удачи и новых побед.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по греко-римской борьбе Кирилла Грищенко с победой и завоеванием золотой медали II Европейских игр. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«В финальной схватке с сильным и именитым соперником ты проявил силу воли, настоящий мужской характер и не упустил свое преимущество, — говорится в поздравлении. — Сегодня ты оправдал надежды белорусских любителей греко-римской борьбы и тренеров, которые вкладывают душу в подготовку каждого спортсмена».

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