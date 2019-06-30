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Александр Лукашенко поздравил борца Кирилла Грищенко с золотой медалью II Европейских игр

30.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Александр Лукашенко поздравил борца Кирилла Грищенко с золотой медалью II Европейских игр

Александр Лукашенко пожелал Кириллу Грищенко крепкого здоровья, удачи и новых побед.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по греко-римской борьбе Кирилла Грищенко с победой и завоеванием золотой медали II Европейских игр. Об этом БЕЛТАсообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«В финальной схватке с сильным и именитым соперником ты проявил силу воли, настоящий мужской характер и не упустил свое преимущество, — говорится в поздравлении. — Сегодня ты оправдал надежды белорусских любителей греко-римской борьбы и тренеров, которые вкладывают душу в подготовку каждого спортсмена».

https://www.belta.by/

 
 
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Александр Лукашенко пожелал Кириллу Грищенко крепкого здоровья, удачи и новых побед. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды...
 
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