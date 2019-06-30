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Беларусь уступила России в третьем туре женского ЧЕ по баскетболу
Источник материала: Интерфакс
Баскетболистки сборной России со счетом 76:62 победили Беларусь в третьем туре чемпионата Европы среди женщин.
Встреча прошла в Сербии.
Эта победа стала для сборной России первой, благодаря успеху она набрала на групповом этапе 4 очка и вышла в плей-офф с третьего места в группе D. По 4 очка набрали также Сербия, ставшая первой, и Белоруссия - она разместилась на втором месте. Все они вышли в следующий круг.
Бельгия, набравшая 3 очка, стала в группе четвертой.
По регламенту турнира победители групп (всего их четыре) выходят сразу в четвертьфинал; команды, занявшие второе и третье места - в 1/8 финала. Остальные выбывают из борьбы за медали.
В 1/8 финала сборная России сыграет с Италией, матч пройдет 2 июля.
Действующим чемпионом Европы среди женщин является Испания. Чаще всех турнир выигрывала команда СССР - 21 раз. Три раза триумфатором становилась ее правопреемница, сборная России, столько же раз - Испания.
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Баскетболистки сборной России со счетом 76:62 победили Беларусь в третьем туре чемпионата Европы среди женщин. Встреча прошла в Сербии. Эта победа стала для сборной...
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