Беларусь уступила России в третьем туре женского ЧЕ по баскетболу

Источник материала: Интерфакс

Баскетболистки сборной России со счетом 76:62 победили Беларусь в третьем туре чемпионата Европы среди женщин.

Встреча прошла в Сербии.

Эта победа стала для сборной России первой, благодаря успеху она набрала на групповом этапе 4 очка и вышла в плей-офф с третьего места в группе D. По 4 очка набрали также Сербия, ставшая первой, и Белоруссия - она разместилась на втором месте. Все они вышли в следующий круг.

Бельгия, набравшая 3 очка, стала в группе четвертой.

По регламенту турнира победители групп (всего их четыре) выходят сразу в четвертьфинал; команды, занявшие второе и третье места - в 1/8 финала. Остальные выбывают из борьбы за медали.

В 1/8 финала сборная России сыграет с Италией, матч пройдет 2 июля.

Действующим чемпионом Европы среди женщин является Испания. Чаще всех турнир выигрывала команда СССР - 21 раз. Три раза триумфатором становилась ее правопреемница, сборная России, столько же раз - Испания.