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И Лесик уходит в свой сказочный лес. Как прошла церемония закрытия II Европейских игр

01.07.2019 02:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске завершился самый масштабный спортивный форум в истории независимой Беларуси — II Европейские игры. Венцом соревнований стала церемония закрытия, во время которой на стадионе «Динамо» выступили белорусские и российские артисты, а президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил даже талисман игр — Лесика, который «уходит в свой сказочный лес».


Премьер-министр Беларуси и глава дирекции по организации II Европейских игр Сергей Румас.

Александр Лукашенко наблюдал за церемонией рядом с президентами России, Армении и Таджикистана.















Владимир Путин и Александр Лукашенко






 
Теги: Минск
 
 
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В Минске завершился самый масштабный спортивный форум в истории независимой Беларуси - II Европейские игры. Венцом соревнований стала церемония закрытия, во время...
 
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