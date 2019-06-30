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И Лесик уходит в свой сказочный лес. Как прошла церемония закрытия II Европейских игр
Источник материала: Tut.by
В Минске завершился самый масштабный спортивный форум в истории независимой Беларуси — II Европейские игры. Венцом соревнований стала
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В Минске завершился самый масштабный спортивный форум в истории независимой Беларуси - II Европейские игры. Венцом соревнований стала церемония закрытия, во время...
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