И Лесик уходит в свой сказочный лес. Как прошла церемония закрытия II Европейских игр

Источник материала: Tut.by

В Минске завершился самый масштабный спортивный форум в истории независимой Беларуси — II Европейские игры. Венцом соревнований стала церемония закрытия , во время которой на стадионе «Динамо» выступили белорусские и российские артисты, а президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил даже талисман игр — Лесика, который «уходит в свой сказочный лес».



Премьер-министр Беларуси и глава дирекции по организации II Европейских игр Сергей Румас.



Александр Лукашенко наблюдал за церемонией рядом с президентами России, Армении и Таджикистана.



























































Владимир Путин и Александр Лукашенко























