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«Если бы не было вас, мы бы остались на уровне деревенских игр». Президент ЕОК поблагодарил журналистов

01.07.2019 01:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочиянчич поблагодарил журналистов за освещение II Европейских игр в Минске, а также назвал страны, которые лучше всех освещали спортивный форум. Беларуси почему-то нет в их числе.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Хочу поблагодарить журналистов за объективное освещение этого важного события, — сказал Янез Кочиянчич на пресс-конференции в Минске перед церемонией закрытия игр. — Если бы не было прессы, мы бы не смогли организовывать такие большие мероприятия, как наши Европейские игры. Тогда, скорее всего, остались бы на уровне каких-то деревенских игр. Еще раз спасибо!

Наши игры транслировали в 190 странах и территориях, в том числе в 46 странах Европы. Из того отчета, который я получил, следует, что сообщения об играх собрали 5,74 миллиардов просмотров. 26 июня был пиковым днем, когда что-либо посмотрели и прочитали о нас 960 миллионов человек. Великобритания, Германия, Дания, Италия и Россия больше всего писали об играх.

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Теги: Минск
 
 
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Президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочиянчич поблагодарил журналистов за освещение II Европейских игр в Минске, а также назвал страны, которые...
 
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