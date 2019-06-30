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Атлеты сборной Беларуси на Европейских играх завоевали 69 наград

01.07.2019 — Разное | Крупскi веснiк (Крупки)  
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Источник материала: Крупскi веснiк (Крупки)

Атлеты сборной Беларуси на Европейских играх завоевали 69 наград
Таким образом, атлеты сборной Беларуси на домашних играх завоевали 69 наград - 24 золотые, 16 серебряных и 29 бронзовых.

Отлично выступили белорусские самбисты, в активе которых 15 наград (3, 4, 8).

Вновь подтвердили свой высокий класс гребцы на байдарках и каноэ. Подопечным главного тренера команды Владимира Шантаровича не было равных на гребном канале в Заславле - они опередили всех соперников, завоевав 10 медалей (5, 2, 3).

В копилке белорусских борцов в трех дисциплинах 7 медалей (3, 2, 2). Столько же наград у легкоатлетов - 3 золота и 4 серебра. Мастера спортивной акробатики под сводами "Минск-Арены" стали обладателями двух золотых и четырех бронзовых медалей.

Там же на пьедестал почета поднимались гимнасты. В турнире по художественной гимнастике белорусские грации завоевали 5 медалей (2 ,1, 2), а в спортивной гимнастике у белорусов две бронзы.

Белорусские велосипедисты стали обладателями 5 наград - 3 на треке (1 золото и 2 бронзы) и 2 на шоссе (по одному золоту и бронзе). Батутисты дважды поднимались на высшую ступень пьедестала почета и взяли одну бронзу.

У боксеров по золоту и серебру. Одна золотая медаль у дзюдоистов, лучники и стрелки положили в копилку по одной серебряной медали, по бронзе завоевали мужская и женская сборные Беларуси по баскетболу 3х3, а также каратисты.

В общекомандном медальном зачете белорусы уступили только россиянам, у которых 109 наград (44, 23, 42), третье место заняли спортсмены Украины, завоевавшие 51 медаль (16, 17, 18).

Всего на пьедестал почета II Европейских игр поднимались представители 43 команд. Минск передает эстафету польскому Кракову, который получил право принять в 2023 году следующие Европейские игры.

БелТА.

 
Теги: Минск
 
 
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Таким образом, атлеты сборной Беларуси на домашних играх завоевали 69 наград - 24 золотые, 16 серебряных и 29 бронзовых. Отлично выступили...
 
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