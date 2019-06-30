Белорусы в последний день II Европейских игр завоевали 8 медалей, из них 2 золотые

Источник материала: Крупскi веснiк (Крупки)

Белорусские спортсмены в последний день II Европейских игр завоевали 8 медалей, из которых 2 золотые. Белорусы заняли второе место в командном медальном зачете, уступив только россиянам.

Сегодня на высшую ступень пьедестала почета поднялась опытнейшая велосипедистка Татьяна Шаракова, которая была лучшей в индивидуальной гонке преследования. Это ее вторая награда на играх в Минске - до этого она стала бронзовым призером групповой шоссейной гонки.

В соревнованиях по греко-римской борьбе на коврах минского Дворца спорта чемпионский титул в весовой категории до 130 кг неожиданно для многих специалистов и болельщиков завоевал белорус Кирилл Грищенко. Серебряным призером в весовой категории до 97 кг стал его товарищ по команде Александр Грабовик.

В боксерском турнире на ринге дворца спорта "Уручье" белорус Владислав Смягликов завоевал серебряную медаль в весовой категории до 91 кг.

Две бронзовые награды на татами "Чижовка-Арены" добыли белорусские каратисты в разделе кумите - Мария Кулинкович (весовая категория до 50 кг) и Артем Кравцов (до 67 кг).

Еще две бронзы сегодня в активе мастеров спортивной гимнастики - Анастасия Алистратова была третьей в упражнениях на разновысоких брусьях, а Андрей Лиховицкий в упражнениях на коне.