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Открытый чемпионат по триатлону пройдёт в Солигорске 7 июля. АНОНС.

01.07.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


24 июня 2019 21:50 1500

Открытый чемпионат по триатлону пройдёт в Солигорске 7 июля. АНОНС.

Автор: Эдуард Кидяев.

7 июля на территории Детского пляжа города Солигорска по ул. Набережная пройдут соревнования по триатлону. Турнир посвящён памяти Николая Василевского. Организатором соревнований выступает Физкультурно – спортивный клуб Солигорского района.

Открытый чемпионат по триатлону пройдёт в Солигорске 7 июля. АНОНС.

В программе:

1. Плавание – 200 м
2. Велокросс – 5 км
3. Кросс – 2 км

К участию приглашаются все желающие, имеющие хорошую общефизическую подготовку.

Регистрация участников: 9:00 — 9:30. Старт – 10:00.

Открытый чемпионат по триатлону пройдёт в Солигорске 7 июля. АНОНС.

СПРАВОЧНО:

Триатлон — вид спорта, представляющий собой мультиспортивную гонку, состоящую из непрерывного последовательного прохождения ее участниками трех этапов, каждый из которых состоит из самостоятельного вида спорта.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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24 июня 2019 21:50 1500 Открытый чемпионат по триатлону пройдёт в Солигорске 7...
 
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