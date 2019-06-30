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Открытый чемпионат по триатлону пройдёт в Солигорске 7 июля. АНОНС.
01.07.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
24 июня 2019 21:50 1500
Открытый чемпионат по триатлону пройдёт в Солигорске 7 июля. АНОНС.
7 июля на территории Детского пляжа города Солигорска по ул. Набережная пройдут соревнования по триатлону. Турнир посвящён памяти Николая Василевского. Организатором соревнований выступает Физкультурно – спортивный клуб Солигорского района.
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24 июня 2019 21:50 1500 Открытый чемпионат по триатлону пройдёт в Солигорске 7...
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