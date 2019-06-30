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Как Солигорск отпразднует ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ. Праздничная афиша.

01.07.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


24 июня 2019 20:33 2820

Как Солигорск отпразднует ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ. Праздничная афиша.

Автор: Эдуард Кидяев.

Уважаемые жители и гости Солигорского района! Приглашаем Вас принять участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню молодёжи в г. Солигорске.

Как Солигорск отпразднует ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ. Праздничная афиша.

Солигорск — город молодежный. Поэтому такой праздник, как День молодежи, и в этом году в городе шахтеров не останется без внимания. 30 июня 2019 в Солигорске запланировано множество мероприятий.

Как Солигорск отпразднует ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ. Праздничная афиша.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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24 июня 2019 20:33 2820 Как Солигорск отпразднует ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ. Праздничная...
 
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