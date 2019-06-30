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Как Солигорск отпразднует ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ. Праздничная афиша.
01.07.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
24 июня 2019 20:33 2820
Как Солигорск отпразднует ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ. Праздничная афиша.
Уважаемые жители и гости Солигорского района! Приглашаем Вас принять участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню молодёжи в г. Солигорске.
Солигорск — город молодежный. Поэтому такой праздник, как День молодежи, и в этом году в городе шахтеров не останется без внимания. 30 июня 2019 в Солигорске запланировано множество мероприятий.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
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24 июня 2019 20:33 2820 Как Солигорск отпразднует ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ. Праздничная...
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