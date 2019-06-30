Как Солигорск отпразднует ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ. Праздничная афиша.

Уважаемые жители и гости Солигорского района! Приглашаем Вас принять участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню молодёжи в г. Солигорске.

Солигорск — город молодежный. Поэтому такой праздник, как День молодежи, и в этом году в городе шахтеров не останется без внимания. 30 июня 2019 в Солигорске запланировано множество мероприятий.