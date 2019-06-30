Узнайте, есть ли вы в списках на отключение электроэнергии на этой неделе

: ул. Мусорского 12-42,13-49; пер. Мусорского 5-11; ул. Чайковского 16-54, 15-45; ул. Глинки 4-14,3-11; ул. Строительная 1-45, 2-50; ул. Березовская 4-32/1, 7-15; ул. Гагарина 2-36, 1-31; ул. Торфяная 2-14, 3-25; пер. Торфяной; ул. Мошенско
тп 372 ккр
2
02.07.2019 09:00
02.07.2019 16:00
Ул. Слуцкая 1-48, ул. Первомайская 52-94,27-71, ул. Хвойная 1-47, 2/1,2/2, ул. Энтузиастов 1-47, ул. Оршанская 1-36, ул. Малахитовая 1-35,2-44, ул. Телехановская, ул. Старозадворская 60-80, ул. Задворская 33-75, 6-24.
Капитальный ремонт ТП535
3
02.07.2019 09:00
02.07.2019 16:00
Объявление. В связи с необходимостью производства работ на Л-1 ТП-139 02.07.19г с 09.00 до 16.00 будет отключена электроэнергия на следующих улицах: ул. Сикорского 71-101, ул. Московская 112-118, пер. Полевой 2-24, 1-11, ул. Вишневая 3-17, 4-18, ул. О
тп139ккр
4
02.07.2019 09:00
02.07.2019 18:00
ул. Северная 68-90, ул. Заслонова 4-24, 3-19; ул. Обходная 13-17/2, 10, ул. Короленко 13-29, 16-28;ул. Крестьянская 2-6, 3-13
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-367
5
04.07.2019 09:00
04.07.2019 18:00
ул. Северная 68-90, ул. Заслонова 4-24, 3-19; ул. Обходная 13-17/2, 10, ул. Короленко 13-29, 16-28;ул. Крестьянская 2-6, 3-13
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-367
6
04.07.2019 09:00
04.07.2019 16:00
ул. Серая 1-31, 4-22; пер. Депутатский 3-27; ул. Зеленая 8-24, 5-41; ул. Журавлиная 4-24, 5-23; ул. Московская 120-152; ул. Вишневая 23-43, 22-26; пер. Вишневый 4.