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Узнайте, есть ли вы в списках на отключение электроэнергии на этой неделе

01.07.2019 06:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Публикуем план отключений электроэнергии по Бресту и району. Обратите внимание на важную позицию те, кто проживает у Кобринского моста со стороны Сикорского.

Узнайте, есть ли вы в списках на отключение электроэнергии на этой неделе

А по ссылке можно узнать, кому отключат горячую воду.

Брест

Начало Конец Район отключения Причина
1 01.07.2019 09:00 01.07.2019 16:00 : ул. Мусорского 12-42,13-49; пер. Мусорского 5-11; ул. Чайковского 16-54, 15-45; ул. Глинки 4-14,3-11; ул. Строительная 1-45, 2-50; ул. Березовская 4-32/1, 7-15; ул. Гагарина 2-36, 1-31; ул. Торфяная 2-14, 3-25; пер. Торфяной; ул. Мошенско тп 372 ккр
2 02.07.2019 09:00 02.07.2019 16:00 Ул. Слуцкая 1-48, ул. Первомайская 52-94,27-71, ул. Хвойная 1-47, 2/1,2/2, ул. Энтузиастов 1-47, ул. Оршанская 1-36, ул. Малахитовая 1-35,2-44, ул. Телехановская, ул. Старозадворская 60-80, ул. Задворская 33-75, 6-24. Капитальный ремонт ТП535
3 02.07.2019 09:00 02.07.2019 16:00 Объявление. В связи с необходимостью производства работ на Л-1 ТП-139 02.07.19г с 09.00 до 16.00 будет отключена электроэнергия на следующих улицах: ул. Сикорского 71-101, ул. Московская 112-118, пер. Полевой 2-24, 1-11, ул. Вишневая 3-17, 4-18, ул. О тп139ккр
4 02.07.2019 09:00 02.07.2019 18:00 ул. Северная 68-90, ул. Заслонова 4-24, 3-19; ул. Обходная 13-17/2, 10, ул. Короленко 13-29, 16-28;ул. Крестьянская 2-6, 3-13 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-367
5 04.07.2019 09:00 04.07.2019 18:00 ул. Северная 68-90, ул. Заслонова 4-24, 3-19; ул. Обходная 13-17/2, 10, ул. Короленко 13-29, 16-28;ул. Крестьянская 2-6, 3-13 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-367
6 04.07.2019 09:00 04.07.2019 16:00 ул. Серая 1-31, 4-22; пер. Депутатский 3-27; ул. Зеленая 8-24, 5-41; ул. Журавлиная 4-24, 5-23; ул. Московская 120-152; ул. Вишневая 23-43, 22-26; пер. Вишневый 4. тп 139 л-2 ккр
7 04.07.2019 09:00 04.07.2019 12:00 ул.Советская 101-105,102-110;пр.Машерова 44;ул.Островского 5,5/1,10,12;ул.17го Сентября22-26. Работы в ТП-29

Брестский район

Начало Конец Район отключения Причина
1 02.07.2019 09:00 02.07.2019 17:00 д. Чернавчицы ктп 114 ул. Южная ул.Васильковая ул.Рябиновая ул. Карьерная ремонтные работы на вл 10кв
2 02.07.2019 09:00 02.07.2019 17:00 г.Брест ул.Митьки с д.1-37. ул. Успенская с д.1-11 ктп 311 Л-3 ремонтные работы на ВЛ-04 кв
3 04.07.2019 09:00 04.07.2019 17:00 г.Брест ул.Митькис д.1-37. ул.Успенская с д.1-11 ктп 311 ВЛ 04кв ремонтные работы
4 04.07.2019 09:00 04.07.2019 17:00 д.Омелино ул.Луговая ул.Полнвая ул.Октябрьская с д.15-70 ремонтные работы на ВЛ10кв
5 05.07.2019 09:00 05.07.2019 17:00 вышка МТС velkom ктп696 ремонтные работы на ВЛ10кв
6 05.07.2019 09:00 05.07.2019 17:00 д.Ивахновичи ремонтные работы наВЛ10кв
 
Теги: Брест
 
 
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  Публикуем план отключений электроэнергии по Бресту и району. Обратите внимание на важную позицию те, кто проживает у Кобринского моста со стороны Сикорского. А...
 
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