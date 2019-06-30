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Прогноз по валютам: евро и доллар подорожают

01.07.2019 06:20 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Прогноз по валютам: евро и доллар подорожают
фото: Myfin.by
Прогноз по валютам: евро и доллар подорожают– Основными факторами для белорусского рынка были колебания на внешних валютных рынках. В первую очередь это касается европейской валюты. За неделю пара евро/доллар выросла с 1,1300 до 1,1380, или на 0,7%. Что касается российского рубля, то доллар к российскому рублю не изменился и остался вблизи 63,1 российского рубля, евро вырос на те же 0,7%  – с 71,3 до 71,8 российского рубля.

 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Основными факторами для белорусского рынка были колебания на внешних валютных рынках.
 
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