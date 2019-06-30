Церемонию закрытия Европейских игр посетили лидеры СНГ и глава МОК

Источник материала: Mir24.TV Belarus

II Европейские игры стали историей. В Минске начинается церемония закрытия мультиспортивного форума. Только с трибун ее увидят более двадцати тысяч человек. Каким шоу удивили организаторы – узнал корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

В начале церемонии прозвучал гимн Беларуси. Весь стадион слушал его стоя. Все трибуны были заполнены, свободных мест не было.

Финальное шоу готовилось два года. И, по заверениям организаторов, оно будет не менее грандиозным, чем церемония открытия. Представление посвятили современной Беларуси, ее достижениям, в том числе — и в области технологий. Поэтому и на арене много света, проекционных экранов, а также дополненная реальность. Сцена вращается на 360 градусов, чтобы каждый элемент шоу хорошо видел каждый на трибуне.

«Будут театрализованные номера, особенность — что сцена по центру. И в партере импровизированном будут спортсмены и волонтеры. И если на открытии были сидячие места, то сейчас будет большой танцпол. Будут и тысячи спортсменов и тысячи волонтеров», – рассказал начальник управления по церемониям дирекции II Европейских игр Сергей Хомич.

После театрализованной части атлеты из всех 50 стран, которые приехали в Минск, выйдут на торжественный парад спортсменов. Концертную программу представят известные белорусские артисты. Будет чествование спортсменов, отметят и работу волонтеров, на Играх их было более 8 тысяч человек.

На трибунах присутствуют и VIP-гости. Вместе с президентом Беларуси Александром Лукашенко за шоу наблюдают президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Армении Армен Саркисян и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах .

Церемонию закрытия смотрят и в фан-зонах, где установлены большие экраны. Несколько часов назад у Дворца спорта чествовали белорусских спортсменов. И сами спортсмены и болельщики с ноткой грусти говорили о том, что Игры заканчиваются. Это был большой праздник для Минска и всей страны.

В медальном зачете на II Европейских играх первое место у России. 109 наград. Второе место у Беларуси, спортсмены которой завоевали 69 медалей. Третье место у сборной Украины.

Европейские игры проходят раз в четыре года. Следующие мультиспортивные состязание Европы состоятся в польском Кракове в 2023 году.