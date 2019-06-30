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Беларусь блестяще представила себя в ходе II Европейских игр – глава ЕОК

01.07.2019 01:03 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочиянчич считает, что Беларусь в ходе II Европейских игр представила себя миру в новом позитивном ракурсе.

"Нашим белорусским друзьям я хочу сказать следующее: вы блестяще представили миру свою страну. Все европейские и многие другие страны мира, более 190 государств и территорий, смотрели трансляции наших игры. И смогли увидеть Беларусь в новом позитивном ракурсе", - заявил Кочиянчич в ходе церемонии закрытия II Европейских игр.

По его словам, Игры стали хорошей инвестицией для Беларуси. "Они соответствовали принципам устойчивого развития. Вам не пришлось вкладывать средства в строительство большого количества объектов, вместо этого потребовалось только обновить уже имеющиеся. Наследие игр, несомненно еще будет приносить пользу долгие годы", - отметил глава ЕОК.

Он подчеркнул, что игры стали настоящим праздником европейского и международного олимпийского спорта. "Совместно с нашими друзьями и организаторами из Беларуси мы провели яркий мультиспортивный форум, по масштабу уступающий только Олимпийским играм", - заявил Кочиянчич.

"На играх царила прекрасная атмосфера и мы гордимся достигнутыми результатами. И наш континент, на котором проживает менее десятой части мира завоевывает почти половину медалей на летних Олимпийских играх. Если быть точным, 47% медалей на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и столько же на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе в прошлом году", - сказал глава ЕОК.  "Мы планируем поддерживать этот статус и впредь, мы намерены бороться и дальше, добиваясь высочайших результатов в мировом спорте. Здесь, на Европейских играх, перед нами выступали лучшие спортсмены нашего континента. И их результаты подтверждают, что мы на правильном пути", - заявил Кочиянчич.

Он также отметил, что одним из важных аспектов Европейских игр является розыгрыш олимпийских квот. "Многие из вас, дорогие спортсмены, прошли здесь в Минске отбор на игры 32-й Олимпиады. Поздравляю всех вас и желаю вам всего наилучшего. Ваши стабильно высокие результаты еще раз подтверждают, что Европе есть, чем гордиться, когда речь идет о спорте", - сказал глава ЕОК..

Он также поздравил белорусских спортсменов  с завоеванием 2-го места в общемедальном зачете (69 медалей – ИФ). "Это потрясающее достижение принимающей страны", - подчеркнул Кочиянчич.

II Европейские игры проходили в Минске с 21 по 30 июня. 

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочиянчич считает, что Беларусь в ходе II Европейских игр представила себя миру в новом позитивном ракурсе.
 
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