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ЕОК приветствует восстановление в правах Олимпийского комитета России

01.07.2019 00:50 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочиянчич заявил, что коллективная ответственность за нарушение допинговых правил в спорте недопустима.

"Несмотря на то, что каждый спортсмен, нарушающий допинговые правила, должен быть наказан, отстранен от спорта, мы не можем допустить, чтобы наказание понесла вся страна, которую этот спортсмен представляет. Коллективная ответственность недопустима и неэтична. Поэтому я очень рад, что на Европейских играх в Минске Олимпийский комитет России был восстановлен в правах и подтвердил свою спортивную силу, завоевав наибольшее количество медалей", - заявил Кочиянчич в ходе церемонии закрытия II Европейских игр.

По его словам, в последние несколько лет спортивный мир столкнулся со многими проблемами, практически с кризисом, главной составляющей которого является допинг. "Мы продолжим бороться за чистый спорт, в котором нет места допингу. Придерживаясь той же политики что и на этих Европейских играх", - подчеркнул глава ЕОК.

"Я признателен Международному олимпийскому комитету, Олимпийскому комитету России, Вада и их руководству за мудрость и терпение, проявленные в этой сложной ситуации" , - заявил Кочиянчич.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочиянчич заявил, что коллективная ответственность за нарушение допинговых правил в спорте недопустима.
 
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