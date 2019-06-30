Лукашенко поздравил велосипедистку Шакарову с золотом II Европейских игр

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по велосипедному спорту Татьяну Шаракову с мастерским выступлением в индивидуальной гонке и завоеванием золота II Европейских игр, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Установив в отборочном заезде национальный рекорд, в финале ты принесла вторую медаль для команды Беларуси, на этот раз высшей пробы. Молодец! Пусть сегодняшняя блестяще выигранная на родном треке гонка придаст тебе дополнительные силы и станет хорошим стимулом для новых побед", - говорится в поздравлении.

II Европейские игры проходили в Минске с 21 по 30 июня. У белорусских спортсменов 24 золотых медали.