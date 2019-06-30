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Лукашенко поздравил велосипедистку Шакарову с золотом II Европейских игр
Источник материала: Интерфакс
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по велосипедному спорту Татьяну Шаракову с мастерским выступлением в индивидуальной гонке и завоеванием золота II Европейских игр, сообщили в пресс-службе главы государства.
"Установив в отборочном заезде национальный рекорд, в финале ты принесла вторую медаль для команды Беларуси, на этот раз высшей пробы. Молодец! Пусть сегодняшняя блестяще выигранная на родном треке гонка придаст тебе дополнительные силы и станет хорошим стимулом для новых побед", - говорится в поздравлении.
II Европейские игры проходили в Минске с 21 по 30 июня. У белорусских спортсменов 24 золотых медали.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по велосипедному спорту Татьяну Шаракову с мастерским выступлением в...
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