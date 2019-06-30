Лукашенко поручил правительству создать банк данных волонтерского движения

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко высоко оценил работу волонтеров в ходе II Европейских игр.

"Это вы (волонтеры – ИФ) почти круглосуточно трудились, помогали нашим гостям, спортсменам чувствовать себя в Беларуси также уютно и комфортно, как дома. Без вашей помощи нам было бы невозможно создать такую теплую, доброжелательную, искреннюю атмосферу. Я поручил правительству и администрации президента создать банк данных волонтерского движения и использовать для развития страны ваши знания и талант", - сказал Лукашенко в ходе церемонии закрытия II Европейских игр.

Он подчеркнул, что нельзя потерять можем 8 тыс. человек, которые 2 года готовились к этому событию. "Которые научились оказывать первую помощь и поддержку. Которые знают много языков. Спасибо вам огромное", - сказал глава государства.