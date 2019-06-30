II Европейские игры стали праздником дружбы и единения - Лукашенко

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал II Европейские игры торжеством незабываемых впечатлений и сильных эмоций.

"Это было торжество ярких незабываемых впечатлений и сильных эмоций. Было все: радость, счастье и разочарования. Таков его величество спорт. Это был праздник дружбы и единения. Жарких по накалу состязаний, сплотивших миллионы жителей Европы в одну большую семью. Но прежде всего мы подарили его себе - белорусам. Как свидетельство наших возможностей и того, что мы горы можем свернуть, но тогда, когда мы вместе", - заявил Лукашенко, выступая на церемонии закрытия состязаний.

"Для гостей мы широко распахнули все двери Беларуси, страны среднеевропейских размеров, живущей и разувающейся по своим законам и традициям, которые уходят глубоко в седину веков. Страны, которая не создает проблем, и не выдвигает претензий соседям. Они у нас, эти соседи, очень разные, и ладить порой с ними непросто", - отметил белорусский лидер.

По его словам, на протяжении 10 дней на минских аренах царила теплая атмосфера взаимоуважения ее создавали все: жители и гости Беларуси. "Все, кто любит спорт, верит в силу олимпийской миссии, нацеленной на сохранение мира на земле", - сказал Лукашенко.

Он поблагодарил организаторов, журналистов, арбитров, спортсменов и волонтеров за профессионализм и высочайший уровень подготовки.

"Уважаемые гости, я обращаюсь к гостям нашей страны и города-героя Минска. Вы посетили страну красивую и очень уютную для жизни и отдыха. Познакомились с добрым и трудолюбивым народом, живущим без войн потрясений и конфликтов. И если вы снова захотите услышать тишину, приезжайте к нам в Беларусь", - заявил Лукашенко.

Он также выразил особую признательность талисману Игр – Лесику. "Ты покорил наши сердца и нам хочется верить, что уйдя в свой сказочный лес, ты не забудешь нас и еще не раз вернешься сюда", - сказал президент Беларуси.

Он добавил, что все мы "с нетерпением будем ждать следующие Европейские игры и пусть их история будет долгой и славной".

II Европейские игры проходили в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграли 200 комплектов наград, а также лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио. Соревнования прошли в 15 видах спорта (23 дисциплинах), среди которых: акробатика, бокс, художественная гимнастика, легкая атлетика, пулевая стрельба, велоспорт и другие.

В общем медальном зачете Беларусь заняла 2-е место (69 медалей). Лидер – Россия (109), на 3-м месте -Украина (51).