ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

II Европейские игры стали праздником дружбы и единения - Лукашенко

01.07.2019 00:15 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал II Европейские игры торжеством незабываемых впечатлений и сильных эмоций.

"Это было торжество ярких незабываемых впечатлений и сильных эмоций. Было все: радость, счастье и разочарования. Таков его величество спорт. Это был праздник дружбы и единения. Жарких по накалу состязаний, сплотивших миллионы жителей Европы в одну большую семью. Но прежде всего мы подарили его себе - белорусам. Как свидетельство наших возможностей и того, что мы горы можем свернуть, но тогда, когда мы вместе", - заявил Лукашенко, выступая на церемонии закрытия состязаний.

"Для гостей мы широко распахнули все двери Беларуси, страны среднеевропейских размеров, живущей и разувающейся по своим законам и традициям, которые уходят глубоко в седину веков. Страны, которая не создает проблем, и не выдвигает претензий соседям. Они у нас, эти соседи, очень разные, и ладить порой с ними непросто", - отметил белорусский лидер.

По его словам, на протяжении 10 дней на минских аренах царила теплая атмосфера взаимоуважения ее создавали все: жители и гости Беларуси. "Все, кто любит спорт, верит в силу олимпийской миссии, нацеленной на сохранение мира на земле", - сказал Лукашенко.

Он поблагодарил организаторов, журналистов, арбитров, спортсменов и волонтеров за профессионализм и высочайший уровень подготовки.

"Уважаемые гости, я обращаюсь к гостям нашей страны и города-героя Минска. Вы посетили страну красивую и очень уютную для жизни и отдыха. Познакомились с добрым и трудолюбивым народом, живущим без войн потрясений и конфликтов. И если вы снова захотите услышать тишину, приезжайте к нам в Беларусь", - заявил Лукашенко.

Он также выразил особую признательность талисману Игр – Лесику. "Ты покорил наши сердца и нам хочется верить, что уйдя в свой сказочный лес, ты не забудешь нас и еще не раз вернешься сюда", -  сказал президент Беларуси.

Он добавил, что все мы "с нетерпением будем ждать следующие Европейские игры и пусть их история будет долгой и славной".

II Европейские игры проходили в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграли 200 комплектов наград, а также лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио. Соревнования прошли в 15 видах спорта (23 дисциплинах), среди которых: акробатика, бокс, художественная гимнастика, легкая атлетика, пулевая стрельба, велоспорт и другие.

В общем медальном зачете Беларусь заняла 2-е место (69 медалей). Лидер – Россия (109), на 3-м месте -Украина (51).

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал II Европейские игры торжеством незабываемых впечатлений и сильных эмоций.
 
Новости дня
Новости разные
 
На стадионе «Динамо» погас факел II Европейских игр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика