Праздник спорта и дружбы: в Минске подвели итоги Европейских игр

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске прошла церемония закрытия II Европейских игр. На ней присутствовал и президент России Владимир Путин, он прибыл по личному приглашению своего белорусского коллеги Александра Лукашенко.

По словам лидера Беларуси, эти игры «были торжеством ярких незабываемых впечатлений и сильных эмоций». Соревнования стали триумфом российских спортсменов: в общекомандном зачете россияне заняли первое место, завоевав 109 медалей. Владимир Путин пообщался с участниками состязаний и поздравил их с победой. На закрытии игр присутствовали также президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, глава Армении Армен Саркисян и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Игры проходили с 21 по 30 июня и собрали более четырех тысяч атлетов из пятидесяти стран. Об итогах II Европейских игр расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Церемония закрытия Европейских игр в Минске была не менее помпезной и торжественной, чем церемония открытия. Тысячи артистов, театрализованное шоу с белорусским колоритом, парад спортсменов, чествование лучших атлетов и волонтеров. И самый трогательный и грустный момент – запечатывание «Пламени мира». На трибунах стадиона «Динамо» зрелище наблюдало 22 тысячи человек.

Пользователи социальных сетей, в том числе и зрители на арене, сразу отправляли яркие фотографии в интернет. Снимки тут же набирали популярность. А те, кто не смог попасть на стадион, следили за зрелищем в фан-зонах. На игры в Минск приехали тысячи иностранных болельщиков. Гости со всей планеты знакомились с традициями Беларуси, пробовали драники, которых только на уличных фудкортах съели 20 тонн. Разучивали народные танцы и, конечно, переживали за своих.

«Мы болели за всех, за наших, белорусских спортсменов, особенно легкоатлетов. Наблюдали сами 23 июня. Очень понравилось», – призналась девушка.

«Говорят, что не транслируют в Европе Европейские игры. Это неправда. Все показывали, прямые трансляции были», – отметила другая болельщица.

«Мы из Австралии, путешествуем через Европу, через Беларусь. II Европейские игры. Здесь очень много песен танцев, вечеринок в это время, много разной еды. И в целом здесь очень хорошая атмосфера», – сказал иностранный турист.

Самыми удачными соревнования в Минске стали для сборной России – 109 наград, 44 из которых высшей пробы. У хозяев белорусов второе место и 69 медалей. Третье место за украинскими спортсменами. Но главная победа это то, что Европиада состоялась и стала настоящим праздником для всех ее участников.

«Я получил удовольствие от этого праздника. Это настоящий праздник как для спортсменов, так и для города», – говорит один из участников соревнований.

«Очень приятно завоевывать именно золотую медаль, и именно на домашней арене. При такой колоссальной поддержке наших болельщиков, наших зрителей», – считает другой. «Огромное спасибо болельщикам, которые создали атмосферу, дали колоссальную поддержку, когда весь зал скандирует «Беларусь», ты понимаешь, что ни в коем случае не должен сделать шаг назад, это очень здорово», – сказала спортсменка.