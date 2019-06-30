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Праздник спорта и дружбы: в Минске подвели итоги Европейских игр
01.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске прошла церемония закрытия II Европейских игр. На ней присутствовал и президент России Владимир Путин, он прибыл по личному приглашению своего белорусского коллеги Александра Лукашенко.
По словам лидера Беларуси, эти игры «были торжеством ярких незабываемых впечатлений и сильных эмоций». Соревнования стали триумфом российских спортсменов: в общекомандном зачете россияне заняли первое место, завоевав 109 медалей. Владимир Путин пообщался с участниками состязаний и поздравил их с победой. На закрытии игр
Игры проходили с 21 по 30 июня и собрали более четырех тысяч атлетов из пятидесяти стран. Об итогах II Европейских игр расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.
Пользователи социальных сетей, в том числе и зрители на арене, сразу отправляли яркие фотографии в интернет. Снимки тут же набирали популярность. А те, кто не смог попасть на стадион, следили за зрелищем в фан-зонах. На игры в Минск приехали тысячи иностранных болельщиков. Гости со всей планеты знакомились с традициями Беларуси, пробовали драники, которых только на уличных фудкортах съели 20 тонн. Разучивали народные танцы и, конечно, переживали за своих.
Самыми удачными соревнования в Минске стали для сборной России – 109 наград, 44 из которых высшей пробы. У хозяев белорусов второе место и 69 медалей. Третье место за украинскими спортсменами. Но главная победа это то, что Европиада состоялась и стала настоящим праздником для всех ее участников.
На трибунах становится тише.
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Соревнования проходили с 21 по 30 июня и собрали более четырех тысяч атлетов из пятидесяти стран.
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