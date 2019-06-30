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Дмитрий Базылев: выступление сборной на II Европейских играх считаю успешным, но как у тренера есть сожаления

01.07.2019 02:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мы поговорили о самбо со старшим тренером национальной сборной, шестикратным чемпионом мира Дмитрием Базылевым, сообщили в программе «Неделя спорта».

«Как у тренера по окончанию соревнований есть сожаления об упущенных возможностях»

Ярослав Писаренко, СТВ:
Дмитрий, наши самбисты – большие красавчики, только в трех весах нет наград. Довольны?

Дмитрий Базылев: выступление сборной на II Европейских играх считаю успешным, но как у тренера есть сожаления

Дмитрий Базылев, старший тренер сборной Беларуси по самбо:
Да, конечно. Выступление можно считать успешным. К тому же начинать соревнования всегда тяжело – неизвестно, что, как, что тебя ждет, какие успехи, какие поражения. В целом считаю успешным выступление.

Как у тренера, естественно, по окончанию соревнований есть сожаления об упущенных возможностях.

Ярослав Писаренко:
То есть могло быть больше золотых медалей у нас, насколько я понимаю?

Дмитрий Базылев:
Конечно. Мы рассчитывали и хотели этого. Я думаю, это желание и подготовка, и настроение только на золото. В спорте известно, что только первое место – место, все остальное…

Дмитрий Базылев: выступление сборной на II Европейских играх считаю успешным, но как у тренера есть сожаления

Кристина Момот, СТВ:
Вас из команды кто больше всего порадовал? Или, может быть, удивил?

Дмитрий Базылев:
Не хотелось бы никого выделять. Но я выделю, наверное, весовую категорию, в которой я боролся, выигрывал – это весовая категория до 68 килограмм. Особенно приятно, что у нас победитель в этой весовой категории, Александр Кокша. Потому что были спортсмены, с которыми еще я боролся. Поэтому особенно приятно.

Конечно, также выделю золото и Веры Гореликовой, и Анжелы Жилинской.

Дмитрий Базылев: выступление сборной на II Европейских играх считаю успешным, но как у тренера есть сожаления

«Европейские игры – это возможность заявить о себе, посмотреть, как мы смотримся на фоне остальных олимпийских видов спорта»

Ярослав Писаренко:
Наши самбисты вообще постоянно с топ-форумов приносят большое количество медалей. Тем не менее, самбо не самый популярный вид спорта в Беларуси. Такой диссонанс вас не огорчает?

Дмитрий Базылев:
Нет. Вообще для нас это мультиспортивное событие – Европейские игры – это возможность заявить о себе. Дать толчок развитию, посмотреть на себя со стороны, что мы представляем и как мы смотримся на фоне остальных олимпийских видов спорта. И вообще почувствовать себя в этой олимпийской семье, посмотреть, достойны ли мы.

Дмитрий Базылев: выступление сборной на II Европейских играх считаю успешным, но как у тренера есть сожаления

«Мы не боимся конкуренции, потому что мы считаем себя сильными и достойными принимать участие и в Олимпийских играх»

Кристина Момот:
Совсем недавно самбо получило временное признание Международного олимпийского комитета – это маленькие шаги к тому, что самбо станет олимпийским видом спорта. Как вы считаете, конкуренция увеличится?

Дмитрий Базылев:
Конкуренция и так достаточно высока. Единственное, что добавится, наверное, количество стран, но это естественно. Мы не боимся конкуренции, потому что мы считаем себя сильными и достойными принимать участие и в Олимпийских играх.

На Европейских играх запомнилась невероятная поддержка зрителей

Кристина Момот:
Дмитрий, возвращаясь ко II Европейским играм: что вам запомнилось больше всего?

Дмитрий Базылев: выступление сборной на II Европейских играх считаю успешным, но как у тренера есть сожаления

Дмитрий Базылев:
Вообще вся атмосфера соревнований, почувствовать себя в этой олимпийской семье. Плюс это долговременная подготовка, ожидание. Плюс невероятная поддержка зрителей, когда еле знакомые с видом спорта люди, по ходу соревнований вникая в правила, болели. Эмоционально болели, поддерживали.

Кристина Момот:
Я бы, наверное, еще добавила возможность проверить силы.

Дмитрий Базылев:
Это обязательно, конечно.

Дмитрий Базылев: выступление сборной на II Европейских играх считаю успешным, но как у тренера есть сожаления

Тренеры борются и выступают вместе со спортсменом, но нет выхода эмоциям. Приходится потом покричать в уголок

Ярослав Писаренко:
Спортсмены, понятно, очень устали. А вы, тренер, устали? Вас измотали эти 10 дней Европейских игр, или можно с новыми силами дальше?

Дмитрий Базылев:
Тренерам на самом деле тоже тяжело. Они борются и выступают вместе со спортсменом, но нет выхода эмоциям, они остаются внутри. Приходится потом бежать куда-то, еще что-то делать, покричать в уголок.

Кристина Момот:
На спортсменов нельзя кричать?

Дмитрий Базылев:
На спортсменов – после соревнований. Индивидуальный подход (смеется – прим. ред.).

Дмитрий Базылев: выступление сборной на II Европейских играх считаю успешным, но как у тренера есть сожаления

«У тренеров меньше спина болит»

Ярослав Писаренко:
Вы были классным спортсменом, сейчас тренируете. Что сложнее дается?

Дмитрий Базылев:
Наверное, тренером легче. Буду солидарен со спортсменами (смеется – прим. ред.). Конечно, есть свои сложности и у спортсменов, и у тренеров, свои особенности. Но у тренеров меньше спина болит.

Ярослав Писаренко:
Это аргумент. Скажите, а хороший тренер обязательно должен быть в прошлом хорошим спортсменом?

Дмитрий Базылев:
Нет, я думаю, не обязательно. По разным причинам карьера может остановиться на ранних этапах, какие-то другие причины могут помешать. Я думаю, главное – настроенность и болеть, гореть и жить этим делом.

Дмитрий Базылев: выступление сборной на II Европейских играх считаю успешным, но как у тренера есть сожаления

«Самбо универсальный вид спорта, и он достоин, чтобы на него обращали внимание»

Ярослав Писаренко:
Слышно такое мнение периодически, что самбо – достаточно жесткий вид спорта и не все родители туда могут отдавать своих детей. Вы с этим мнением согласны?

Дмитрий Базылев:
Да, трудный вид спорта, местами травматичный. Но, я думаю, много плюсов, которые эти недостатки переборют. Это умение в первую очередь себя побеждать, свои слабости, свою неуверенность. Отношение к сопернику – это помогает и в жизни. Я думаю, самбо универсальный вид спорта, и он достоин, чтобы на него обращали внимание, им занимались и взрослые, и дети.

Ярослав Писаренко:
В семье борцовских видов спорта самбо – это более сложный или менее сложный вид? Субъективное мнение.

Дмитрий Базылев: выступление сборной на II Европейских играх считаю успешным, но как у тренера есть сожаления

Дмитрий Базылев:
Очень разносторонний и сложный вид спорта. Тут не хочу никого обидеть, но очень широкий арсенал приемов в борьбе самбо – это борьба в партере, стойке, разнообразные болевые на руки, на ноги. То есть сложный вид спорта.

Кристина Момот:
Дзюдо и самбо – кто старший брат, кто младший?

Дмитрий Базылев:
Немножко провокационный вопрос. Борьба дзюдо старше… Ну, промолчу.

Люди в материале: Дмитрий Базылев, Ярослав Писаренко, Кристина Момот
 
 
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Новости Беларуси. Мы поговорили о самбо со старшим тренером национальной сборной, шестикратным чемпионом мира Дмитрием Базылевым, сообщили в программе «Неделя...
 
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