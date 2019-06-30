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В Брюсселе начался экстренный саммит ЕC
01.07.2019 07:02 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Экстренный саммит ЕС, который был созван главой Евросовета Дональдом Туском для согласования кандидатов на ключевые посты сообщества, начался в воскресенье в Брюсселе, сообщает
Саммит, в котором принимают участие лидеры 28 стран Евросоюза, начался с задержкой на два с половиной часа.
Участникам заседания предстоит согласовать кандидатов на должности главы Евросовета Дональда Туска, председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, главы Европейского Центробанка Марио Драги, а также верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини и председателя Европарламента Антонио Таяни.
Ранее все они объявили, что готовы покинуть занимаемые посты. Их полномочия, за исключением главы Европарламента, истекают 31 октября. Таяни, в свою очередь, должен сложить мандат в первую сессию ЕП нового созыва, которая пройдет в Страсбурге в период со 2 по 4 июля.
В настоящее время участники встречи столкнулись с серьезными расхождениями относительно кандидатуры на должность председателя Еврокомиссии, в связи с чем в кулуарах саммита заявляют о том, что переговоры обещают быть сложными, поскольку у лидеров ЕС на данный момент нет никакого консенсуса.
Напомним, что ранее лидеры стран ЕС, присутствующие на саммите G20 в Японии,
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Участникам заседания предстоит согласовать кандидатов на ключевые посты сообщества
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