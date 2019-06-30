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В Брюсселе начался экстренный саммит ЕC

01.07.2019 07:02 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Брюсселе начался экстренный саммит ЕC
Flickr.com

Экстренный саммит ЕС, который был созван главой Евросовета Дональдом Туском для согласования кандидатов на ключевые посты сообщества, начался в воскресенье в Брюсселе, сообщает ТАСС.

В Брюсселе начался экстренный саммит ЕC В ЕС больше не будут спасать суда с мигрантами в Средиземном море?

Саммит, в котором принимают участие лидеры 28 стран Евросоюза, начался с задержкой на два с половиной часа.

Участникам заседания предстоит согласовать кандидатов на должности главы Евросовета Дональда Туска, председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, главы Европейского Центробанка Марио Драги, а также верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини и председателя Европарламента Антонио Таяни.

Ранее все они объявили, что готовы покинуть занимаемые посты. Их полномочия, за исключением главы Европарламента, истекают 31 октября. Таяни, в свою очередь, должен сложить мандат в первую сессию ЕП нового созыва, которая пройдет в Страсбурге в период со 2 по 4 июля.

В настоящее время участники встречи столкнулись с серьезными расхождениями относительно кандидатуры на должность председателя Еврокомиссии, в связи с чем в кулуарах саммита заявляют о том, что переговоры обещают быть сложными, поскольку у лидеров ЕС на данный момент нет никакого консенсуса.

Напомним, что ранее лидеры стран ЕС, присутствующие на саммите G20 в Японии, договорились о том, что кандидат от Европейской народной партии Манфред Вебер не будет назначен на пост главы Еврокомиссии.

 
 
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Участникам заседания предстоит согласовать кандидатов на ключевые посты сообщества
 
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