«Проспала, а меня уволили и взыскали почти всю зарплату». Минчанка не может забрать свои деньги у работодателя

Источник материала: Tut.by

В летний сезон многие студенты ищут возможность подзаработать. Для сотен молодых людей именно общепит становится первым местом работы, но далеко не все разбираются в юридической стороне трудоустройства. В редакцию LADY обратилась Анастасия, которая работала без оформления продавцом-кассиром в сети хот-дожных Salty Dog, — ее уволили, не заплатив за отработанные 128 часов. Разбираем ее историю с комментарием юриста.

Анастасия Федорова работала в хот-дожной с 3 апреля по 18 мая, с графиком «два через два» по 16 часов. 10 мая девушку рассчитали за апрель: ей заплатили 80 рублей за неделю стажировки. А 19 мая ее уволили за то, что она проспала. Без выплаты за отработанное время с 1 по 18 мая (это 128 часов). При личной встрече с директором Ильей Пясецким она получила отказ в выплате зарплаты в полном размере.

Теперь Настя планирует писать обращение в соответствующие органы, хотя понимает, что это вряд ли вернет ей деньги, которые она заработала. По словам девушки, в сеть хот-дожных набирают в основном молодежь по 17 — 18 лет, и она хочет обезопасить их от неприятного опыта.

Работодатель же утверждает: то, с чем столкнулась Настя — исключительно ее вина.

Как это было по версии Насти

Девушка нашла объявление о работе во «Вконтакте». Ситуация на тот момент была безвыходная, выбирать не приходилось. Собеседование проводил Антон (заместитель директора). Он рассказал, что несколько дней будут стажировочными, то есть без оплаты, чтобы понять, подходит им потенциальная сотрудница или нет. Потом обещали стажировку уже с оплатой — в 40 рублей за день.



Анастасия, фото из личного архива девушки

— Время этой стажировки не ограничено: выучишь все за день — будут оформлять. Но директора стараются оставить человека в качестве стажера как можно дольше, — утверждает Настя.

Суть работы — приготовление кофе и хот-догов, работа с кассой. По словам Насти, учить там нечего, особенно с учетом ее четырехлетнего опыта работы в общепите.

— Я сразу настояла на мое устройство в качестве полноценного работника, а то некоторых коллег морозили по месяцу. Если есть какой косяк, со стажера снимают штраф как с сотрудника. Но только сотрудники получают 35 рублей в день плюс процент (получается от 45 до 60 рублей в день). Меня поставили как полноценного работника, только с оформлением совсем не спешили.

После этого ее распределили на точку в переходе на Каменной горке. В работе Настю не устраивало многое, из основного:

— Рабочий день — больше 16 часов. Выйти из точки или просто присесть за это время можно с 11.00 до 16.00. Нарушаешь — штраф в 15 рублей. К тому же у них нет санитарных книжек.

Тем не менее, девушка проработала на точке до 19 мая. В тот день она проспала — не сработал будильник. Спустя 1.5 часа с начала рабочего дня ее заменила другая сотрудница, которая и отработала весь день. Настя делится:

— На собеседовании мне сразу сказали, что опоздание или невыход на работу считается серьезным нарушением, за которое дается штраф. Но не сказали, что в размере почти месячной зарплаты.

Работницу уволили и сказали ждать до конца месяца, когда будет проведена инвентаризация и расчет. Она напомнила о себе 1 июня.

Больше Антон не отвечал. Девушка написала директору Илье. Тот предложил ей встретиться и все обсудить. Итог разговора был таким: несмотря на то, что Настя заработала более 400 рублей, ей предложили 250. Работодатель утверждает: из-за провинности девушки фирма потеряла выручку, а после инвентаризации оказалось, что у Salty Dog минус в несколько сотен рублей, часть этих денег вычли из зарплаты Насти.





Сейчас Анастасия планирует обращаться в Комитет по труду, в Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Стоит отметить, что сменщица Насти Саша напротив рассказала о лояльном отношении начальства к сотрудницам. Девушка работала здесь по договору подряда: к работе присматривалась, потому что смены по 16 часов — это физически непросто. Уволилась спустя три месяца: ее полностью рассчитали, к начальству претензий нет.

Как это было по версии Salty Dog

Наша журналистка связалась с директором Salty Dog Ильей Пясецким, чтобы узнать его видение всей этой ситуации. Он подтвердил, что Настя стажировалась у них, после ее взяли на ставку. Но, по словам Ильи, девушка не была трудоустроена официально, потому что сама никак не могла донести трудовую книжку.

— Настя — сотрудник, который отработал на испытательном самое короткое время из всех наших работников. Более того, она предложила нам снимать короткие рекламные видео для Instagram. Я был заинтересован в таком сотруднике, и мы очень быстро сняли ее с испытательного срока — на 7-ой день работы.

Илья говорит, что по регламенту на испытательном сроке сотрудника Salty Dog держат месяц, но, если человек ответственный и чистоплотный, обычно его берут на ставку в течение двух недель.

Как вы уже знаете, 19 мая Настя проспала. По словам Ильи, на связь девушка вышла только ближе к семи вечера. За невыход на работу ее уволили. А еще:

С Насти списали недополученную выгоду — за 1.5 часа простоя утром 19 мая. Это, как сообщает Илья, еще и имиджевый ущерб: у них большой утренний трафик, возможно, кого-то из клиентов они потеряли. Из ее зарплаты вычли расходы на такси для сотрудницы, которая оперативно выехала на замену, — это 15 рублей. После инвентаризации ближе к концу месяца обнаружилась недостача: за время, пока Настя работала на точке, Илья не досчитался товаров на 160 рублей по розничным ценам, в основном газировки.

— Я списываю всю недостачу пропорционально отработанному времени и делю ее между всеми сотрудниками, которые работают на точке. Всегда списываю недостающую сумму по себестоимости, но, если человек увольняется с каким-то скандалом, вычитаю с него по полной стоимости.

Об инвентаризации, по итогам которой со второй сотрудницы списали 40 рублей, а с Насти — по полному тарифу — 80, девушка не знала. Все это девушку не устроило, и она написала заявление в налоговую. Илья комментирует:

— Настя, не очень понимая, как мы ведем хозяйственный учет, пыталась приложить к заявлению документы, которые свидетельствуют о том, что мы якобы уходим от налогов. Мы объяснили в налоговой, что у нас все прозрачно. На тот момент мы успели выплатить ей авансом 80 рублей, а так как она была не оформлена, с этих денег нас обязали уплатить все налоги.

Мнение юриста

Об оформлении на работу и увольнении

LADY попросила юристку Татьяну Стрижевскую из белорусской некоммерческой организации «Ее права» прокомментировать эту ситуацию. Она начала с того, что Анастасия не была надлежащим образом оформлена на работе:

— Законодательством предусмотрен список документов, которые будущий работник должен представить в организацию для заключения с ним трудового договора. Прием на работу без документов, указанных в ст. 26 ТК, не допускается.

Фактическое допущение сотрудника к работе — это начало действия трудового договора независимо от того, был ли оформлен прием на работу надлежащим образом. При этом важно учесть, что фактическое допущение работника к труду должно быть письменно оформлено не позднее трех дней после предъявления требования работника.

За прием на работу без обязательных документов на нанимателя может быть наложен штраф до 5 базовых величин, за повторное нарушение в течение одного года после наложения взыскания — до 10 базовых величин (ст. 23.15 КоАП).

Татьяна продолжает:

— За совершение дисциплинарного проступка наниматель вправе уволить сотрудника, поскольку увольнение — это одна из мер дисциплинарного взыскания (ст. 198 ТК). Хотя право выбора меры дисциплинарного взыска­ния принадлежит нанимателю, увольнение может быть применено только в случаях, содержащихся в п.4−9 ст. 42 ТК:

4) систематического неисполнения работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного взыскания; 5) прогула (в том числе отсутствия на работе более трех часов в течение рабочего дня) без уважительных причин; 6) неявки на работу в течение более четырех месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности (не считая отпуска по беременности и родам), если законодательством не установлен более длительный срок сохранения места работы (должности) при определенном заболевании; 7) появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также распития спиртных напитков, употребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических веществ в рабочее время или по месту работы; 8) совершения по месту работы хищения имущества нанимателя, установленного вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, в компетенцию которого входит наложение административного взыскания; 9) однократного грубого нарушения требований по охране труда, повлекшего увечье или смерть других работников.

Из нашей истории понятно: отсутствие девушки на работе подпадает под категорию 5. Однако и это требует письменной фиксации — наниматель обязан зафиксировать дисциплинарный проступок в акте или докладной записке, а работник должен написать объяснительную. Впоследствии наниматель должен издать приказ о применении меры дисциплинарного взыскания и ознакомить работника с ним под подпись.

Об удержаниях из зарплаты

Что касается многочисленных вычетов из зарплаты девушки (недополученная выгода, расходы на такси и недостача), то тут, по словам Татьяны, действия нанимателя можно расценить как неправомерные.

Работник может быть привлечен к материальной ответственности при одновременном наличии условий, указанных в ст. 400 ТК:

1) ущерба, причиненного нанимателю при исполнении трудовых обязанностей; 2) противоправности поведения (действия или бездействия) работника; 3) прямой причинной связи между противоправным поведением работника и возникшим у нанимателя ущербом; 4) вины работника в причинении ущерба.

При этом обязанность доказать сам факт причинения вреда и противоправного поведения работника лежит на нанимателе. А при определении размера ущерба учитывается только ущерб реальный, а не упущенная выгода.

Возмещение ущерба производится по распоряжению нанимателя — путем удержания из заработной платы работника. Распоряжение об этом должно быть сделано не позднее двух недель со дня обнаружения причиненного ущерба. И приведено к исполнению не ранее чем, через 10 дней со дня сообщения об этом работнику.

Однако до издания распоряжения от работника должно быть затребовано письменное объяснение. Если эти сроки были нарушены и работник не согласен с вычетом или его размером, то у нанимателя остается один путь — решать спор через суд. Если наниматель удержал деньги из заработной платы работника, нарушив установленные правила, то орган по рассмотрению трудовых споров может принять решение о возврате незаконно удержанной суммы.

Для взыскания оплаты за выполненную работу у Анастасии есть право обратиться в суд с исковым заявлением об установлении факта трудовых отношений, компенсации и требованием возмещения морального вреда.

Те, кто ищет подработку на лето, должны знать: работа без оформления — это нарушение законодательства, поэтому как нанимателю, так и будущему работнику стоит дважды подумать, стоит ли игра свеч.

Соглашаться работать без оформления — ваш личный выбор, но следует понимать, что в случае нарушения ваших прав нужно быть готовым идти в суд, предоставлять свидетельские показания и другие доказательства. Трудовые споры не облагаются госпошлиной, но сам процесс требует времени, подготовки и затраты моральных сил.