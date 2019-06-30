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Самолеты и вертолеты, которые примут участие в параде 3 июля

01.07.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Совсем скоро, 3 июля, над Минском пролетят почти 50 самолетов и вертолетов — состоится авиапарад в честь Дня независимости. Многие из вас (и нас) уже видели их во время репетиций авиашоу, но посмотреть на сам парад все равно интереснее. 42.TUT.BY рассказывает о моделях летательных аппаратов, которые примут в нем участие.

Вертолеты


Ми-8МТВ5 во время репетиции парада 28 июня. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

В авиапараде будут участвовать три модели вертолетов: Ми-8МТВ5, Ми-24 и Ка-52 (два первых принадлежат белорусской авиации, третий — российской). Десантно-транспортный Ми-8МТВ5 представляет собой глубокую модернизацию классического Ми-8, который производится с 1965 года. Особо современного вооружения вертолет не несет, но от него этого и не требуется: дело Ми-8МТВ5 — обеспечивать боевые действия, перебрасывать личный состав, снабжать его боеприпасами и продовольствием, вывозить раненых, эвакуировать население в случае надобности или оказывать людям гуманитарную помощь. Все это Ми-8МТВ5 умеет отлично.


Ми-24 — более узкоспециализированная боевая машина. Вертолет, обладающий мощным вооружением и узнаваемым силуэтом, стал одним из символов советской военной мощи. Правда, реализованная в нем концепция «летающей БМП» позволяет перебрасывать вертолетом и десант, что неоднократно подвергалось критике. На сегодняшний день машина уже устарела, но по-прежнему находится на вооружении.


Ка-52 ВКС России взлетает с аэродрома «Мачулищи». Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Ка-52 — самый современный вертолет из представленных, единственный, не являющийся модернизацией старой машины. Эта модель была создана как раз для замены Ми-24, когда стало ясно, что скрестить десантный и штурмовой вертолет было не слишком хорошей идеей. Специализированный ударный Ка-52 выполнен по соосной схеме (то есть оба винта вертолета находятся на одной оси, а хвостовой винт отсутствует). Вертолет бронирован и вооружен 30-мм пушкой, может нести управляемые и неуправляемые ракеты и бомбы.

Учебно-тренировочные самолеты


Фото: discovery.nemiga.info

L-39 — вполне себе ветеран. Еще в начале семидесятых этот чехословацкий самолет был выбран как основной для тренировки пилотов стран Варшавского договора, именно на нем учились летать пилоты, которым предстояло воевать в Третьей мировой. К счастью, ее не случилось, но L-39 состоят на вооружении и сейчас. Самолет годится для обучения технике пилотирования днем и ночью, в разных погодных условиях и позволяет изучать элементы боевого применения.


Як-130 и Ан-26 пролетают над Минском во время репетиции воздушной части парада 28 июня 2019 года. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Как бы хорош ни был L-39, но семидесятые годы были давно и машина устарела. Чехи учли этот момент и разработали замену — L-159, но к тому времени Варшавский договор приказал долго жить, и Чехия стала рассматриваться не как союзник, а как вероятный противник. Потому в России разработали собственный учебно-тренировочный самолет Як-130. В принципе, он выполняет совершенно те же цели, что и предшественник, но делает это лучше. А еще в случае войны умеет «работать» легким штурмовиком и нести высокоточное вооружение.

Истребители


МиГ-29 взлетает с аэродрома «Мачулищи» во время тренировки. ​ Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

МиГ-29 безо всяких скидок можно назвать легендой. Попытка советских авиаконструкторов создать универсальный истребитель в 70-х годах провалилась, и пришлось разделять проект на два — тяжелый и легкий фронтовые истребители. Первым стал не менее известный Су-27, вторым — МиГ-29. Главная задача этого самолета — обеспечить на нужном участке фронта локальное превосходство в воздухе и отгонять истребители НАТО от штурмовиков. МиГ-29 с советских времен популярен во многих странах, и, несмотря на то, что часть эксплуатантов отказалась или отказывается от него, истребитель по-прежнему стоит на вооружении почти в 30 государствах.


Су-30. Фото: wikipedia.org

Су-30СМ — несколько менее популярный самолет. СССР он уже не застал — эксплуатация истребителя началась в 1992 году. Зато, в отличие от МиГ-29 четвертого поколения, он относится уже к поколению 4+, являясь более современной машиной. Помимо функций тяжелого истребителя (а Су-30СМ сделан на той же платформе, что и Су-27), самолет умеет брать на себя часть обязанностей машины дальнего радиолокационного обнаружения. Учебные бои с участием «сушек» показали их превосходство над большинством самолетов НАТО.

Штурмовики и фронтовые бомбардировщики


Штурмовики Су-25. ​​Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Легендарный «грач» Су-25 стал первым за долгое время специализированным штурмовиком. До этого считалось, что непосредственную поддержку войскам на поле боя окажут истребители, но они не справились. В результате долгой разработки в 70-х годах и появился этот очень удачный, хорошо вооруженный и защищенный самолет. Воздушный бой — не его стихия (хотя при необходимости Су-25 может вести и его), «грач» работает в первую, вторую и третью очередь по наземным целям. Для этого самолет несет на борту артиллерию, авиабомбы, управляемые и неуправляемые ракеты.


Фото: Flightglobal

Впрочем, при всей своей блестящей репутации Су-25 уже объективно устарел и в будущем будет повсеместно заменен нашим следующим «героем» — Су-34. Если Су-25 — «чистый» штурмовик, то гораздо более совершенный Су-34 может одинаково успешно работать и по земле, и по воздуху — это предельно многофункциональный истребитель-бомбардировщик поколения 4++. В мире не так много самолетов совершеннее его. Су-34 эксплуатируется всего несколько лет и на вооружении ВС РБ не состоит — в небе над Минском окажутся российские самолеты.

Стратегические бомбардировщики


Ту-22М3 — один из двух самолетов этого класса с крылом изменяемой стреловидности. Благодаря этому ракетоносец-бомбардировщик умеет выполнять широкий спектр задач на разных высотах и скоростях. Самолет может нести различные ракеты, включая ядерные и противокорабельные, за что уже получил прозвище «убийца авианосцев». Хотя в реальности ни по одному авианосцу еще не отстрелялся.


«Белый лебедь» Ту-160 также имеет изменяемую стреловидность крыла. Это реальный рекордсмен: среди стратегических бомбардировщиков он первый и по взлетной массе, и по своим размерам, и по весу, и по скорости. Самолет создавался в рамках концепции ядерного сдерживания, так что его основное вооружение — крылатые ракеты большой дальности с ядерной боевой частью. В последнее время бомбардировщики перевооружают на высокоточные крылатые ракеты. Если Ту-22М3 — «убийца авианосцев», то Ту-160 — вообще всего.


Фото: wikipedia.org

По сравнению с двумя этими «бомберами» Ту-95 — почтенный старец. Это единственный стоящий на вооружении стратегический бомбардировщик и ракетоносец с турбовинтовыми двигателями. Скорость его, конечно, не идет ни в какое сравнение со скоростями сверхзвуковых Ту-22 и Ту-160, уступая им в два и более раза. Но крылатыми ракетами он воюет ничуть не хуже. Самолет стоит на вооружении с 1956 года (но стоит помнить, что американский «стратег» B-52 служит с тех же времен, и никто его списывать не собирается).

Транспортные самолеты

Новейших транспортных самолетов в небе над Минском мы не увидим. Ан-26 летает с 1973 года и не может похвастаться рекордной грузоподъемностью (самолет может доставить за раз менее 6 тонн груза, а это не впечатляет даже по меркам машин Второй мировой). Зато Ан-26 может перевозить до 30 десантников или 24 раненых. И вообще считается довольно удачным самолетом.


Ил-76 заходит на посадку на аэродром «Мачулищи». Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Громадный Ил-76 превосходит собрата и по скорости, и по габаритам, и по грузоподъемности, позволяя за раз перевозить до 60 тонн грузов. Высокие качества транспортника привели к тому, что сегодня он эксплуатируется по всему миру: от США до Северной Кореи. А если использовать его как десантный, то за раз он позволяет перебрасывать целых 126 человек.

 
 
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