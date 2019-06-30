Служил на флоте, приближал Победу

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Накануне празднования 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Афанасьевича Павлова из д. Пустельники поздравили председатель Городокского районного Совета депутатов Светлана Зуева и председатель Вировлянского сельисполкома Анатолий Авдеев. Тёплые слова благодарности звучали в адрес пожилого человека, который и сегодня несмотря на нелёгкую судьбу занимает активную жизненную позицию, служит достойным примером для новых поколений.





Уроженец д. Устье Вировлян­ского сельсовета (недалеко от д. Пустельники, где он сейчас живёт — авт.) Дмитрий Павлов ушёл служить ещё до начала войны, был моряком на Дальнем Востоке. Его отобрали в береговые ракетно-артиллерийские войска противовоздушной обороны, которые дислоцировались в Тихом океане. В годы Второй мировой молодой человек служил в объединении «Краснознамённый Тихоокеанский флот» военно-морского флота СССР. Сельский парень, которому сначала довелось быть матросом, а затем — зенитным командиром, «управлял огнём»: указывал стрелкам цели, которые нужно было непременно поразить. От навыков и опыта нашего земляка во многом зависело, насколько точно артиллерия поразит наземные, подводные и воздушные объекты противника.

Дмитрий Афанасьевич принимал участие в Японской войне, которая была объявлена 8 августа 1945 г., через три месяца после Великой Победы. Противостояние завершилось капитуляцией Японии 2 сентября 1945 г. Домой моряк вернулся в 1947 г. То время он вспоминает с лёгкой грустью: разрушенная деревня, сожжённые дома, голод… Ждала его и страшная новость — во время наступления оккупантов на речке Оболянка был убит его младший брат Толик, не вернулся домой и старший Шура — он пропал без вести в годы войны. Поддержкой и опорой для матери Евдокии Петровны стал Дмитрий — самому младшему в семье Николаю в то время было немногим больше десяти лет, но и он по мере сил помогал родным.

Дмитрий Афанасьевич построил дом в д. Пустельники, создал семью с Полиной Емельяновной, с которой рука об руку они шли долгие годы, воспитали четверых детей: дочерей Надежду, Елену и Лидию, сына Александра. Дмитрий Павлов трудился в совхозе «Оболь» механизатором, был с техникой на «ты». Он и сегодня может дать дельный совет молодым неопытным работникам.

К наградам ветерана прибавилась ещё и юбилейная медаль «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков». Дмитрию Афанасьевичу передали плед от Белорусского общественного объединения ветеранов.

Любовь ШЛЕЙКО.