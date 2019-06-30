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Директор ПВТ показал вице-премьеру России цифровой воздух и прокатил на виртуальном байке

01.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Парк высоких технологий сегодня посетил заместитель председателя правительства России Максим Акимов и встретился с директором ПВТ Всеволодом Янчевским, сообщили БЕЛТА в ПВТ.

 
 
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Парк высоких технологий сегодня посетил заместитель председателя правительства России Максим Акимов и встретился с директором ПВТ Всеволодом Янчевским,...
 
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