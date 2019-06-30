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РЕПОРТАЖ: Приятная мелочь, или Как чеканят белорусские монеты

01.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Ровно три года назад, 1 июля 2016 года, впервые в истории независимой Беларуси в кошельках ее жителей зазвенела мелочь: после проведенной деноминации в обращение были выпущены монеты достоинством 1, 2, 5, 10, 20 и 50 копеек, а также 1 и 2 рубля. Несмотря на то, что опыта расплачиваться металлическими дензнаками не было у целого поколения — до этого в последний раз белорусы ими пользовались еще во времена СССР, когда в ходу были советские рубли и копейки, — граждане быстро освоились в новой денежной реальности. Чтобы рассказать и показать, как чеканятся белорусские монеты, Национальный банк Беларуси впервые организовал для журналистов, в том числе корреспондентов БЕЛТА, посещение Московского монетного двора — филиала АО «Гознак», где как раз сейчас изготавливается дополнительный тираж циркуляционных (как их называют специалисты), или разменных монет.

От золота — до стали

 
 
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Ровно три года назад, 1 июля 2016 года, впервые в истории независимой Беларуси в кошельках ее жителей зазвенела мелочь: после проведенной деноминации в обращение были...
 
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