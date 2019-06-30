Новые правила госзакупок начинают действовать с 1 июля

Источник материала: Новости Хотимска

Новая редакция закона Беларуси «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» вступает в силу с 1 июля, сообщает БЕЛТА.

По оценке Министерства антимонопольного регулирования и торговли, система госзакупок станет прозрачнее.

Одно из значимых новшеств закона — неизменность условий договора на государственную закупку. Это значит, что не допускается изменение условий проекта договора на стадии его заключения. На стадии исполнения договора предусмотрен запрет на изменение предмета госзакупки и требований к нему, его объема (количества), порядка оплаты, сроков исполнения обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цены договора, ответственности сторон. Изменение этих условий возможно в исключительных случаях, которые прописаны в отдельном постановлении.

С 1 июля заработает государственная информационно-аналитическая система управления государственными закупками. ГИАС позволит автоматизировать процесс государственных закупок, начиная от этапа их планирования и заканчивая оплатой договора, обеспечивая тем самым максимальную прозрачность проводимых процедур. ГИАС будет источником информации для всех субъектов: заказчиков, поставщиков, регулятора и контролирующих органов.

Новой редакцией закона определен закрытый перечень требований к участникам процедур госзакупок. Так, например, станет невозможным установление требований к опыту работы участников, технической оснащенности, финансовому состоянию и так далее, если такие требования не предусмотрены нормативными правовыми актами. Расширение установленного законом перечня возможно только по решению Совета Министров.

Договоры по результатам процедур госзакупок, проводимых на электронных торговых площадках, равно как и допсоглашений к ним, заключаются только в электронном виде. Исключение составляют договоры, заключаемые по результатам процедуры закупки из одного источника, закрытого конкурса, закрытой процедуры запроса ценовых предложений.

Кроме того, определены новые подходы к ведению списка поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах госзакупок. Установлена обязанность заказчика направлять соответствующую информацию в МАРТ при наличии оснований для включения субъекта в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок. Кроме того, срок ограничения участия в закупках субъектов, включенных в данный список, увеличен с одного года до двух лет.

МАРТ определен четкий порядок изучения конъюнктуры рынка при проведении процедуры закупки из одного источника. В том числе предусмотрена обязанность заказчика направлять запросы не менее чем пяти потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) при их наличии.