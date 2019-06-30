«Белпочта» повышает тарифы на международные письма и посылки

Источник материала: Новости Хотимска

РУП «Белпочта» с 1 июля повышает тарифы на некоторые услуги по пересылке международных почтовых отправлений, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

По информации «Белпочты», незначительно изменятся тарифы на некоторые услуги по пересылке международных почтовых отправлений: письменной корреспонденции, посылок. Тарифы на пересылку простой почтовой карточки, простого письма, бандероли, мелкого пакета массой 20-100 г увеличатся на 6 копеек.

Повышение тарифов составит не более 5%.

Тарифы на услуги по пересылке международной ускоренной почты, а также на услуги по пересылке почтовых отправлений внутри страны останутся неизменными.

Все изменения будут актуализированы 1 июля в разделе «Тарифы» на сайте «Белпочты».