Пилорама горела в Ляховичском районе

Источник материала: Новости Хотимска

В Ляховичском районе горела пилорама, пострадавших нет, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

В дежурную часть Ляховичского РОЧС информация о возгорании в деревне Кулаки поступила 30 июня в 14.47. Пожар произошел на территории пилорамы, принадлежащей частному предприятию. Огонь уничтожил дощатую пристройку, ленточную и дисковую пилы, также повреждены стены и кровля рядом стоящего строения. Три станка и 5 куб.м готовой продукции удалось спасти.