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Пилорама горела в Ляховичском районе
01.07.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
В Ляховичском районе горела пилорама, пострадавших нет, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
В дежурную часть Ляховичского РОЧС информация о возгорании в деревне Кулаки поступила 30 июня в 14.47. Пожар произошел на территории пилорамы, принадлежащей частному предприятию. Огонь уничтожил дощатую пристройку, ленточную и дисковую пилы, также повреждены стены и кровля рядом стоящего строения. Три станка и 5 куб.м готовой продукции удалось спасти.
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В Ляховичском районе горела пилорама, пострадавших нет, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС. В дежурную часть Ляховичского РОЧС информация о...
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