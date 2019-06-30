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Коллапс в "Шереметьево": за последние 2 дня пассажиры не получили 9000 чемоданов

01.07.2019 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У компании "Шереметьево хэндлинг" (100%-я "дочка" аэропорта "Шереметьево") в эти выходные снова возникли сложности с обработкой багажа, сообщает в воскресенье газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники.



"29 и 30 июня большое количество багажа (около 9000 единиц) не отправлено по назначению. Об этом "Ведомостям" рассказали сотрудники двух авиакомпаний, летающих из "Шереметьево". Багаж досылается вслед пассажирам на следующих рейсах, говорят собеседники", - говорится в публикации на сайте издания.

По данным газеты, новый "коллапс с обслуживанием багажа" в "Шереметьево" спровоцирован дождями и отказом багажной ленты.

Заметные проблемы с обработкой багажа в "Шереметьево" начались в конце мая и резко обострились в первых числах июня: прилетевшие пассажиры могли по несколько часов ожидать выдачи багажа, а в улетающие лайнеры не всегда успевали загрузить багаж и отправляли его следующими рейсами. В те дни аэропорт не успевал отправить порядка 2000 единиц багажа в сутки, рассказывали сотрудники авиакомпаний, напоминает издание.

Проблема, как отмечается в публикации, возникла потому, что крупнейший клиент аэропорта, на которого в 2018 году пришлось 78,5% пассажиропотока, "Аэрофлот" раньше сам обрабатывал багаж своих пассажиров. Но с открытием в мае 2018 года терминала В багаж в нем стала обрабатывать "Шереметьево хэндлинг", ей же постепенно по договоренности с "Аэрофлотом" стали переходить функции обработки багажа "Аэрофлота" и в других терминалах аэропорта. 

Полностью процесс был завершен в мае. "Шереметьево хэндлинг" надо увеличить штат грузчиков, но компания не успела. "Шереметьево" в начале июня признал наличие проблемы и обещал решить ее к концу месяца.

"В течение июня ситуация действительно, если не совсем нормализовалась, то приблизилась к норме, говорят сотрудники двух авиакомпаний. Более проблемными были выходные дни, на которые традиционно приходится рост трафика", - отмечают "Ведомости".


Но, по информации издания, 29-30 июня ситуация снова заметно обострилась.

"Возможно, это произошло из-за сильного дождя, что привело к затоплению летного поля в пятницу, 28 июня, говорит один из собеседников. Хотя серьезных задержек и отмен рейсов дожди не вызвали. Также в воскресенье в южном терминальном комплексе "Шереметьево" (терминалы D, E и F) сломалась автоматическая система обработки багажа (прежде всего багажная лента, которая забирает багаж), добавляет он", - говорится в публикации.

"Ведомости" направили запрос представителю "Шереметьево". Его коллеги из "Аэрофлота" и Nordwind (крупнейшие перевозчики аэропорта) от комментариев отказались.

В июне "Шереметьево" обслужит порядка 4,9 млн человек, из них 2,4 млн - вылетающих пассажиров. В день аэропорт обслуживает примерно 80 тыс. вылетающих пассажиров.

 
 
Ссылка на источник 65
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У компании "Шереметьево хэндлинг" (100%-я "дочка" аэропорта "Шереметьево") в эти выходные снова возникли сложности с обработкой багажа, сообщает в воскресенье газета...
 
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