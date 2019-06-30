Белсат. Европейские игры, о которых так много говорили государственные телеканалы, закончились. О том, во сколько обошлась организация соревнований бюджета, рассказал министр финансов – примерно $265 млн. Хотя три года назад Александр Лукашенко обещал, что и $50 миллионов на все Евроигры хватит. Какой доход принес спортивный праздник, пока неизвестно, передает





«С точки зрения реализации внешнеэкономической политики прибыль от Европейских игр сложно оценить деньгами. Это значительно расширяет инвестиционную привлекательность страны», – ответил на вопросы депутатов министр финансов Максим Ермолович.





265 миллионов долларов – не окончательная сумма, считает обозреватель радио «Свобода» Виталий Цыганков. Но чиновники взяли деньги из бюджета (как ранее уверяли предствители власти, из бюджета была взята лишь половина суммы - прим. БП) не только для приглашения туристов, поэтому и считают эффект от Европейских игр по-своему.





«Белорусские власти оценивают Игры с точки зрения политического, психологического и пропагандистского эффекта, который они произведут на население, как они будут использоваться вплоть до президентских выборов», – полагает Цыганков.





Для главы государства соревнования дали возможность покрасоваться перед зарубежными и отечественными телекамерами, пообниматься со спортсменами, подарить шоколадку младенцу и пригласить глав государств-участниц соревнований.









Однако президенты Украины и Азербайджана почему-то не доехали, президент Сербии не пришел на церемонию открытия в знак протеста против участия Косово, а российский лидер на открытие прислал премьер-министра Дмитрия Медведева – дожимать вопрос интеграции.





Владимир Путин приехал только накануне на церемонию закрытия, но с Лукашенко не встретился, сначала посетил соревнования по боксу, и повидался с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.





«С этой точки зрения получился полный дипломатический облом и наука на будущее. Попытка из ничего сделать дипломатическую акцию белорусским властям и дипломатам не удалась»,– добавил Виталий Цыганков.









Помимо Путина, Лукашенко пригласил на церемонию закрытия президентов Таджикистана и Армении, причем Размону специально ехить не пришлось, он просто задержался после официального визита в нашу страну.





Вот такие получились "евроигры".