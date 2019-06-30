Через полгода вступит в силу новый Жилищный кодекс. Что изменится

Плата за ЖКХ

В новом Жилищном кодексе будет определена четкая структура извещения об оплате жилищно-коммунальных услуг и плате за пользование жилыми помещениями с расшифровкой фактических затрат по жилому дому.





Кроме того, услуги ЖКХ люди будут оплачивать исходя из общей площади квартиры. Это значит, что владелец «трешки» будет платить больше, чем владелец «однушки». Раньше плата рассчитывалась в зависимости от количества зарегистрированных человек, что не учитывало размер приходящейся доли в праве собственности на объекты совместного домовладения.





Товарищества собственников

Претерпел изменения и механизм принятия решений в товариществах собственников. Так, снижен порог явки на общее собрание — решения будут приниматься большинством голосов присутствующих на общем собрании, на которое пришли не менее половины жильцов дома.





После вступления новой редакции ЖК для решения о ликвидации товарищества собственников или организации застройщика понадобится согласие лишь двух третей жильцов. Кворум по принятию решений об отчуждении части общего имущества при реконструкции также снижен до двух третей участников.





Появится возможность для заочного голосования в электронном виде. На очных же голосованиях можно будет проголосовать досрочно. Выразить свою волю собственник жилья должен будет в письменном виде, передав подписанный бюллетень правлению.









Учет нуждающихся

Изменились подходы к постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий из Минского района. Теперь семьи смогут претендовать на улучшение жилищных условий, если в их собственности и владении нет жилых помещений, расположенных не только в этом населенном пункте, но и в столице.





Решен вопрос с нормой площади для нуждающихся в улучшении жилищных условий: уточнен состав площадей помещений, которые включаются в общую жилплощадь. Сейчас это сумма жилой площади и площади пола подсобных помещений, кроме площади пола балконов и лоджий. В новой версии кодекса исключение составят также террасы и неотапливаемые холодные помещения.





Арендное и социальное жилье

ЖК закрепил и новый порядок предоставления арендного жилья. Для первоочередного предоставления на период работы — не более 30% от общего количества незаселенного арендного жилья. Для военнослужащих — 10%. Оставшиеся 60% распределяются в общем порядке очередникам по заявительному принципу исходя из даты постановки на учет. При отсутствии нуждающихся арендное жилье вправе получить любой желающий.





Кроме того, в ЖК закрепляется норма, в соответствии с которой социально незащищенные категории людей, проживающие в арендном жилье и имеющие право на социальное жилье, могут переводить занимаемое арендное жилье в социальное, за проживание в котором платить не надо. Но сделать это можно будет только один раз.





При предоставлении жилого помещения социального пользования установлено, что оно не может быть меньше однокомнатной квартиры.





Общежития

Новым кодексом установлено право первоочередного получения жилых помещений в общежитиях бывшими воспитанниками детских интернатов, а также совершеннолетними детьми людей, которые живут в специальных домах для ветеранов, престарелых и инвалидов.





По предложению Министерства обороны в число тех, кто может претендовать на место в общежитии в приоритетном первоочередном порядке, включены люди, имеющие положительные рекомендации после прохождения срочной военной службы.









Капитальный ремонт жилья

В новом кодексе урегулированы вопросы счетов, на которых аккумулируется плата за капитальный ремонт. У них появится статус «спецсчета», который не позволит списывать с них накопленные плательщиками жилищно-коммунальных услуг деньги в бесспорном порядке по исполнительным и иным документам.





Операции по специальным счетам приостанавливаться не будут, арест на них не будет налагаться, кроме случаев, связанных с предотвращением легализации доходов, полученных преступным путем.