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Питерский блогер о Минске: Куда ни посмотришь - всюду военные, полицейские
Источник материала: Партизан
Россиянин решил узнать о быте белорусов и легендарной чистоте белорусских улиц.
Блогер Сергей Калитин из Санкт-Петербурга опубликовал видео из Минска. В нем он делится впечатлениями от увиденного.
«В этом видео я опустил походы по музеям, а решил посмотреть на быт белорусов. Как же они живут, и правда ли что в Беларуси так чисто, как говорят?» — написал автор в сопровождении к ролику.
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Россиянин решил узнать о быте белорусов и легендарной чистоте белорусских улиц.
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