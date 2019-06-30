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Питерский блогер о Минске: Куда ни посмотришь - всюду военные, полицейские

01.07.2019 08:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Россиянин решил узнать о быте белорусов и легендарной чистоте белорусских улиц.

Блогер Сергей Калитин из Санкт-Петербурга опубликовал видео из Минска. В нем он делится впечатлениями от увиденного.

«В этом видео я опустил походы по музеям, а решил посмотреть на быт белорусов. Как же они живут, и правда ли что в Беларуси так чисто, как говорят?» — написал автор в сопровождении к ролику.





 
Теги: Минск
 
 
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Россиянин решил узнать о быте белорусов и легендарной чистоте белорусских улиц.
 
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