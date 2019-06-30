Питерский блогер о Минске: Куда ни посмотришь - всюду военные, полицейские

Блогер Сергей Калитин из Санкт-Петербурга опубликовал видео из Минска . В нем он делится впечатлениями от увиденного.





«В этом видео я опустил походы по музеям, а решил посмотреть на быт белорусов. Как же они живут, и правда ли что в Беларуси так чисто, как говорят?» — написал автор в сопровождении к ролику.















