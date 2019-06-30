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Саммит Евросоюза приостановлен: что случилось
Источник материала: Партизан
Председатель Европейского Совета Дональд Туск приостановил проведение саммита Европейского Союза для дополнительных двусторонних консультаций по поводу кандидатур на главные посты в евроструктурах.
Как передает
Тем временем, по данным «РИА Новости», до начала пленарной сессии Европарламента нового созыва 2 июля лидерам ЕС нужно договориться по поводу «пакета» назначений на посты главы Еврокомиссии, Евросовета и дипломатии ЕС на саммите в Брюсселе.
В соответствии с информацией другого источника, необходимость прервать дискуссии указывает «на невозможность пока достичь решения».
Данные по поводу новой даты начала саммита пока нет.
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Председатель Европейского Совета Дональд Туск приостановил проведение саммита Европейского Союза для дополнительных двусторонних консультаций по поводу...
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