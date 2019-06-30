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Саммит Евросоюза приостановлен: что случилось

01.07.2019 08:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель Европейского Совета Дональд Туск приостановил проведение саммита Европейского Союза для дополнительных двусторонних консультаций по поводу кандидатур на главные посты в евроструктурах.

Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Twitter сообщил пресс-секретарь Туска Пребен Аман. «Саммит приостановили по решению президента Евросовета». Туск отныне будет организовывать двусторонние встречи с лидерами. #EUCO возобновится после завершения двусторонних отношений», – написал он.

Тем временем, по данным «РИА Новости», до начала пленарной сессии Европарламента нового созыва 2 июля лидерам ЕС нужно договориться по поводу «пакета» назначений на посты главы Еврокомиссии, Евросовета и дипломатии ЕС на саммите в Брюсселе.

В соответствии с информацией другого источника, необходимость прервать дискуссии указывает «на невозможность пока достичь решения». 

Данные по поводу новой даты начала саммита пока нет.

 
 
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Председатель Европейского Совета Дональд Туск приостановил проведение саммита Европейского Союза для дополнительных двусторонних консультаций по поводу...
 
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