Саммит Евросоюза приостановлен: что случилось

replyua.net , об этом на своей странице в Twitter сообщил пресс-секретарь Туска Пребен Аман. «Саммит приостановили по решению президента Евросовета». Туск отныне будет организовывать двусторонние встречи с лидерами. #EUCO возобновится после завершения двусторонних отношений», – написал он. Как передает, об этом на своей странице в Twitter сообщил пресс-секретарь Туска. «Саммит приостановили по решению президента Евросовета». Туск отныне будет организовывать двусторонние встречи с лидерами. #EUCO возобновится после завершения двусторонних отношений», – написал он.





Тем временем, по данным «РИА Новости», до начала пленарной сессии Европарламента нового созыва 2 июля лидерам ЕС нужно договориться по поводу «пакета» назначений на посты главы Еврокомиссии, Евросовета и дипломатии ЕС на саммите в Брюсселе.





В соответствии с информацией другого источника, необходимость прервать дискуссии указывает «на невозможность пока достичь решения».





Данные по поводу новой даты начала саммита пока нет.